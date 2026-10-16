Dündar Ziya Gültekin’e veda… Cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için Üsküdar Belediyesi önündeki helallik alındı.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybetmesi, Türkiye'yi yasa boğdu.

Dündar Ziya Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği toplantısı için İstanbul'dan Ankara'ya yolculuğu sırasında, içinde bulunduğu aracın Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, aynı yönde giden bir başka araçla çarpışması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybetti.

BELEDİYE ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

Dündar Ziya Gültekin'in cenazesi, cuma namazını müteakip Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırıldı

Üsküdar Belediye binası önünde Dündar Ziya Gültekin için helallik alındı.

CENAZE TÖRENİNE BAŞKAN ERDOĞAN DA KATILDI

Gültekin'in cenaze törenine Başkan Erdoğan ve çok sayıda siyasi katıldı. Cenazede konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Değerli kardeşlerim, şu anda musallada ebediyete uğurlayacağımız Üsküdar Belediye Başkanımız Dündar Ziya kardeşimizle ilgili Diyanet İşleri Başkanımız gerekli tezkiyeleri zaten yaptı.

Rabbim İnşallah ebedi alemde de bizleri sevgili habibinin Livaü'l-Hamd ismiyle müsemma sancağı altında haşrucem eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız eylesin, olsun.

Değerli kardeşlerim, çok kısa bir süre içerisinde malum Dündar kardeşimiz Üsküdar'da önemli bir görevi üstlendi. Ankara'da bir görevi ifa için yola çıkmışken de ne yazık ki bir trafik kazasında ebedi aleme kendisini uğurladık, uğurluyoruz.

Öncelikle tüm kardeşlerime sabırlar temenni ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Mekanı cennet olsun. Makamı ali olsun inşallah.

Helalliklerinizi zaten yaptınız. Ben de bu ülkenin bir cumhurbaşkanı olarak tanıdığım, tanıyalım kendisine yönelik hakkımızı helal ediyoruz. Yavruları da yanımızda. Rabbim onlara da sabrı cemil inşallah lütfeyylesin.

Hep birlikte bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ama bileceğiz ki hepimizin de sonu bu.