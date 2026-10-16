İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi selin vurduğu Sakarya'da uyarılarda bulundu: Tehlikenin geçtiğini söyleyemeyiz
SON DAKİKA... İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sel felaketinin yaşandığı Sakarya'da açıklama yaptı. Meteoroloji'nin 5 il için turuncu kodlu uyarı verdiğini açıklayan Bakan Çiftçi "Tehlike geçmiş değil. Turuncu kod verilen illerde evden çıkmayın" açıklaması yaptı ve tüm vatandaşları uyardı.
SON DAKİKA... İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sel felaketinin yaşandığı Sakarya'da açıklama yaptı.
Bakan Çiftçi'nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;
Tehlikenin geçmiş değil. Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı verdi. Turuncu kod verilen illerde evden çıkmayın.
Ferizli ilçesinde metrekareye 265 kilo yağış düştü Sakarya'daki selde 2 yapı, 5 köprü çöktü.
Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanındadır. Vatandaşımızın zararını karşılayacağız.