SON DAKİKA... CHP'de ihraç depremi! 48 ismin daha üstü çizildi: Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi ve Selin Sayek Böke listede...

SON DAKİKA... CHP'de göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin 'arınma' çıkışı sonrası partide ihraç depremi yaşandı. Bugünkü CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında 48 isim için daha ihraç kararı çıktı. İhraç kararı verilen isimler arasında Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Gül Çiftçi, Selin Sayek Böke, Kerim Rota, Sevgi Kılıç, Serkan Özcan var...

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