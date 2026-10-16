Terör örgütü FETÖ’ye operasyon! 19 ByLockçu yakalandı: Dikkat çeken ’yüksek aidiyet’ detayı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerinin ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları çalışmalarda, geçmiş yıllarda zabıt katibi, gardiyan ve mübaşir personeli alım süreçlerinde terör örgütü FETÖ'yle iltisaklı olduğu değerlendirilen kişilere ilişkin fişleme listelerini inceledi.

Örgüt tarafından yüksek aidiyet koduyla değerlendirilen kamu görevlileri ile ByLock kullanıcılarını tespit eden ekipler, biri aktif kamu görevlisi 19 şüphelinin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda zanlıların tamamı gözaltına alındı, adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.