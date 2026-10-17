Başkan Erdoğan: Sağlıkta ciddi bir birikimin temsilcileriyiz

Başkan Erdoğan İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor

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İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar;

Sağlık Bakanlığımızı üniversitemizi ve yüklenici firmamızı tebrik ediyor, alın teriyle sulayan işçi memur ve mühendislerimize teşekkür ediyorum. Hekim ve cerrahlarımızdan hasta bakıcılarımıza, hemşirelerimizden idari personelimize tüm kardeşlerime üstün başarılar temenni ediyorum.

Bu tesislerde tedavi görecek vatandaşlarımıza bereketli ömürler niyaz diyorum.

Sağlıkta ciddi bir birikimin temsilcileriyiz. Tıp sahasında Avrupa'da karanlık sahneler yaşanırken biz Anadolu'da 13. asırdan itibaren bu alanda temayüz ettik. İstanbul Tıp Fakültesi de bize ecdadın emanetidir.

Bizim devlet geleneğimizde devamlılık esastır.