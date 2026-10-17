Devlet sahada yaralar sarılıyor

İstanbul'daki şiddetli selin yaraları sarılıyor. Enkaz kaldırma ve su tahliye çalışmaları sürerken, Turgut Dursun'un cansız bedeni Eyüpsultan'da bulundu. Dursun ile birlikte selin yol açtığı can kaybı 4'e yükseldi. Kayıp 4 kişi ise aranıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen bölgelerde inceleme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bakan Kurum'u arayarak bölgedeki son durum hakkında bilgi aldı. Kızılay'dan AFAD'a 46 bin personel sahada görev yaparken Bakan Kurum; afetin izlerinin kaldırılacağını vurguladı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle 50 il için sarı, 5 il için turuncu kodlu uyarıda bulundu.

PLANLI KENTLEŞME ŞART

Afetin en yoğun yaşandığı yerin Ayazağa olduğunu belirten Bakan Kurum; "Birçok binanın alt katını su bastı. Vatandaşlarımızın altyapı işlerine ilişkin sıkıntılarını ve problemlerini burada hep birlikte değerlendirdik. Kentleşme ve planlı altyapı bugün için en önemli iş. İklim değişikliğinin etkileri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de şiddet ve sıklık açısından giderek artıyor. Dolayısıyla iklim değişikliğiyle mücadele etmek bir tercih değil, zorunluluk. Bu anlamda İstanbul'u depreme hazırlamak, İstanbul'u planlı kentleşmeyle birlikte inşa etmek, işte böylesi afetlere karşı tedbir almak demek. Vatandaşımızın, olayın içeriğine de baktığımızda, buradaki kapalı dere kesitinden kaynaklı su baskınlarının ve altyapının burada yetersiz olması, yine çarpık kentleşme diyeceğimiz yerleşimin burada mevcut olması sebebiyle bu sorunu yaşadığını gördük" şeklinde konuştu.

VATANDAŞ SAHİPSİZ DEĞİL

Bakan Kurum; "Önce afetin izlerini kaldıracağız. Afet sonrasında vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa devletimizin tüm birimleriyle birlikte bunları gidereceğiz. Barınma ihtiyacı olana barınma, gıda ihtiyacı olana gıda sağlayacağız. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmayacağı bir çözümü hep birlikte ortaya koyacağız. Dere ıslahının tamamlanması hem Ayazağa'da hem de Cendere'de çok çok önemli. Biz istiyoruz ki bundan sonraki afetlerde annelerimiz, babalarımız aynı sorunu yaşamasın. İstanbul'un her mahallesi, her semti bizim için kıymetli. Çalışmalarımızı milletimizle omuz omuza inşallah gerçekleştiriyor olacağız" dedi.

KOCAELİ'NDEN ACI HABER

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, 2 gündür etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle cipiyle sel sularına kapılan eski muhtar Mustafa Gedikli'nin cansız bedenine ulaşıldı.

TAHLİYE VE ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Hasarın en fazla olduğu Sarıyer, Kağıthane, Eyüpsultan, Şile ve Beykoz ilçelerinde enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında selin sürüklediği araçlar kaldırıldı, su biriken ve balçık haline dönüşen noktalarda tahliye çalışmaları yürütüldü.

Sarıyer'de taşan Ayazağa Deresi'nin çevresinde çamur ve balçığın kaldırılması için iş makineleriyle yoğun bir çalışma yapıldı. Kanalizasyon ve rögar kapakları küreklerle açıldı.

Kağıthane'de Sadabat Caddesi'nde su tamamen çekilerek dereye aktarıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri tarafından Sadabat Camii'nde gerekli tespitler yapıldı.

Eyüpsultan'da yağış nedeniyle çöken yolun etrafı kapatılarak iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Şile'de Türknil Nehri'nin yükselmesiyle çevrede oluşan balçık ve ağaç parçaları temizlenerek su birikintileri tahliye edildi, onarım çalışmaları da sürüyor.

Beykoz'da da yağışın yol açtığı hasar için yapılan çalışmalar da devam ediyor. Trafiğe kapatılan yollar ve durdurulan toplu ulaşım seferleri, çalışmaların tamamlandığı bölgelerde yeniden normale dönmeye başladı.



AFETİN İZLERİNİ SİLECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile telefonla görüşerek İstanbul'daki sel felaketine ilişkin bilgi aldı. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında sel mağduru vatandaşlara seslenerek, "Öncelikle bu sel afetinde mağdur olan tüm kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Çalışıyoruz ve bir an önce de bu afetten inşallah kurtulacağız" ifadelerini kullandı.



KAYIPLAR ARANIYOR

İstanbul genelinde etkili olan afette kaybolan Turgut Dursun'un cenazesi Eyüpsultan'da köprü altında bulundu. Turgut Dursun'un (66) cenazesi Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kayıp Ahmet Derin'in (63) otomobili ise Ayazağa deresinden çıkarıldı. İçerisinde kimse bulunmayan otomobilin anahtarı üzerinde, kişisel eşyaların ise araçta olduğu görüldü. Kayıp Ahmet Derin ve 3 kişi için arama çalışmaları dalgıç ekiplerle sürdürülüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör