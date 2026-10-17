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  • SON DAKİKA… Berat Albayrak’ın vizyonu Türkiye’ye çağ atlattı! Milli enerjide tarihi gün: Osman Gazi Karadeniz’e uğurlandı

SON DAKİKA… Berat Albayrak’ın vizyonu Türkiye’ye çağ atlattı! Milli enerjide tarihi gün: Osman Gazi Karadeniz’e uğurlandı

SON DAKİKA… Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, Türkiye'nin enerji alanında bağımsızlık hedefi emin adımlarla çizildi. Türkiye'nin milli çıkarlarını ön planda tutan "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile uluslararası sularda petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri tüm dünyanın ilgisini çekerken, bugün tarihi bir gün daha gerçekleşti. Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi Zonguldak Filyos'tan Karadeniz’e gönderildi.

SON DAKİKA… Berat Albayrak’ın vizyonu Türkiye’ye çağ atlattı! Milli enerjide tarihi gün: Osman Gazi Karadeniz’e uğurlandı
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Türkiye'nin enerji alanında bağımsızlık hedefi, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde şekillenen stratejik adımlarla çizildi. Bu süreçte, Türkiye'nin milli çıkarlarını ön planda tutan "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile uluslararası sularda petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri tüm dünyanın ilgisini çekti.

SON DAKİKA… Berat Albayrak’ın vizyonu Türkiye’ye çağ atlattı! Milli enerjide tarihi gün: Osman Gazi Karadeniz’e uğurlandı

Berat Albayrak'ın öncülüğünde sondaj gemilerinin hızla ülkemize kazandırılması sağlanırken, bugün tarihi bir gün daha gerçekleşti. Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi Zonguldak Filyos'tan Karadeniz'e gönderildi. 20 yıl boyunca Mavi Vatan'da görev yapması beklenen Osman Gazi ile yerli doğal gaz üretiminin iki katına çıkması hedefleniyor.

SON DAKİKA… Berat Albayrak’ın vizyonu Türkiye’ye çağ atlattı! Milli enerjide tarihi gün: Osman Gazi Karadeniz’e uğurlandı

OSMAN GAZİ KARADENİZ'E UĞURLANDI

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, Zonguldak Filyos'tan Karadeniz'e uğurlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda yerli doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak.

Karadeniz'de 20 yıl boyunca görev yapacak platformla, Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük doğal gaz üretiminin 9,5 milyon metreküpten 20 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor. İlk olarak Temmuz 2024'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılan Osman Gazi platformu, 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip. Başkan Erdoğan, 27 Mayıs 2025'te platformun adının Osman Gazi olarak belirlendiğini açıklamış ve 29 Mayıs 2025'te Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden Filyos'a uğurlamıştı.

İşte Türkiye'nin bağımsızlık ateşinin hikayesi: Her şey Berat Albayrak'ın o tarihi konuşmasıyla başladı! | Video

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SON DAKİKA… Berat Albayrak’ın vizyonu Türkiye’ye çağ atlattı! Milli enerjide tarihi gün: Osman Gazi Karadeniz’e uğurlandı

Zonguldak Filyos'ta akreditasyon ve sertifikasyon süreçlerinden geçen platform, Karadeniz'deki görevine hazırlanırken modifikasyon işlemlerinden de geçirildi. Üstyapısında 21 ayrı tesis bulunan platformdaki 11 tesis, Sakarya Gaz Sahası'nın özelliklerine uygun olarak yeniden inşa edildi. Bunların 7'si Türkiye'de, 4'ü yurt dışında üretildi. Diğer 10 tesis ise sahaya uygun şekilde modifiye edilerek platforma entegre edildi.

Bakım ve hazırlık çalışmaları kapsamında günde yaklaşık 6 kilometre kablolama yapılan platformda toplam 642 kilometre elektrik kablosu bulunuyor. Yaklaşık 30 kilometre borulama işleminin de yapıldığı çalışmalarda yaklaşık 7 bin kişi görev aldı. Bu yıl ağustosta acil durumlarda açığa çıkan hidrokarbon gazlarının güvenli şekilde uzaklaştırılmasını ve tahliyesini sağlayan alev kulesi platforma monte edildi. 96 metre yüksekliğinde, yaklaşık 65 metrekare taban alanına sahip ve 260 ton ağırlığındaki kule, platformdaki yerine yerleştirildi.

SON DAKİKA… Berat Albayrak’ın vizyonu Türkiye’ye çağ atlattı! Milli enerjide tarihi gün: Osman Gazi Karadeniz’e uğurlandı

İLK GAZ BU YIL YANACAK, İLK ÜRETİM 2027'DE BAŞLAYACAK

Bugün Filyos Limanı'ndan uğurlanan Osman Gazi karadan yaklaşık 170 kilometre uzaklıktaki lokasyonda 20 yıl boyunca görev yapacak. Platform, bir fabrika gibi çalışarak işlenen doğal gazı kullanıma hazır hale getirerek ulusal şebekeye iletecek.

Platformun günlük doğal gaz üretiminin bugünkü fiyatlarla yaklaşık 10 milyon dolarlık mali büyüklüğe karşılık geleceği, Türkiye ekonomisine yıllık 3,5 milyar dolarlık katkı sağlayacağı hesaplanıyor.

Osman Gazi'nin göreve uğurlanmasının ardından yıl sonu itibarıyla alev kulesinden ilk gazın yakılması, 2027'nin başında ise üretime başlanması planlanıyor. Böylece Sakarya Gaz Sahası'nda ikinci fazın tamamlanması öngörülüyor.

SON DAKİKA… Berat Albayrak’ın vizyonu Türkiye’ye çağ atlattı! Milli enerjide tarihi gün: Osman Gazi Karadeniz’e uğurlandı

İŞTE ENERJİDE BAĞIMSIZLIK ATEŞİNİ YAKAN O TARİHİ KONUŞMA

Enerjide bağımsızlık ateşi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmış Berat Albayrak'ın 6 Nisan 2017'de o tarihi konuşmasıyla başladı.

SON DAKİKA… Berat Albayrak’ın vizyonu Türkiye’ye çağ atlattı! Milli enerjide tarihi gün: Osman Gazi Karadeniz’e uğurlandı

6 NİSAN 2017

MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKASI TOPLANTISI

"Tarihimizdeki ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisiyle yılda en az Karadeniz'de 2 tane Akdeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız"

9 HAZİRAN 2017

BERAT ALBAYRAK TPAO BARBAROS HAYRETTİN PAŞA GEMİSİ'NDE KONUŞTU

'Türkiye olarak biz artık büyük güçlü Türkiye diyorsak bu alanda da kendi mühendislerimiz gemilerimiz, arama sondaj platformlarımızla olmak zorundayız. İnşallah bunun bir neticesi noktasında da önemli adımlar atacağız'

9 TEMMUZ 2017

DÜNYA PETROL KONGRESİ

Berat Albayrak, "Arama ve üretim faaliyetleri ekseninde denizlerimizde petrol ve doğalgaz faaliyetlerine odaklanmış bulunuyoruz. Akdeniz havzasında ve Karadeniz'de sismik araştırmalarımız yoğun bir biçimde devam ediyor" dedi.

28 TEMMUZ 2017

AKADEMİSYENLERLE İSTİŞARE TOPLANTISI

"İnşallah bu yılın son çeyreğinde envanterimize alacağımız kendi sondaj gemimizle kendi mühendislerimizle Türkiye olarak biz kendimiz yapacağız"

10 AĞUSTOS 2017

Albayrak, "Burada ciddi keşifler oluyorsa bizde kendi hukukumuza dayalı bölgelerde daha aktif olacağız" diye konuştu.

18 MART ÇAN TERMİK SANTRALİ MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

"Tüm bu çerçevede kendi personelimizle daha aktif bir rol üstleneceğiz"

11 EKİM 2017

8.TÜRKİYE ENERJİ ZİRVESİ

"Bu yıl bitmeden ilk derin sondajımızı yapacağız. Türkiye yeni dünya düzeninde çok farklı bir şekilde yol alıyor"

3 KASIM 2017

7. ULUSLARARASI DOĞALGAZ KONGRESİ

Berat Albayrak, "Bu yıl bitmeden envanterimize katacağımız kendi sondaj gemimizle Akdeniz'de artık 2018'de kuyularımızı sondaj çalışmalarımızı son sürat devam ettirecek bir Türkiye Petrol'leri var" dedi.

20 KASIM 2017

2018 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Albayrak, "Akdeniz ve Karadeniz'in her birinde ayrı ayrı sondaj çalışmaları yapmak suretiyle petrol ve doğalgaz aramacılığında aktif bir stratejiyi devreye alıyoruz" dedi.

2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GÖRÜŞMELERİNDE MECLİS'E SESLENDİ

"Doğalgaz ve petrol arama çalışmalarımız kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis gemileriyle hem Akdeniz hem de Karadeniz'de detaylı sismik aramaları yürütüyoruz. Tüm dünyaya buradan sesleniyorum sondaj ve petrol arama faaliyetleri noktasında Türkiye olarak, Türk bayrağının dalgalandığı gemilerimizle yelken açıp dolaşacağız"

31 ARALIK 2017

DEEPSEA METRO-2 ZİYARETİ

Albayrak, "Sektörünün en büyüğü en son teknolojiye sahip olan ülkemizin ilk yerli sondaj gemimizle 2018'e giriyoruz" açıklamasında bulundu.

31 MAYIS 2018

FATİH SONDAJ GEMİSİNİ AKDENİZ'E UĞURLAMA TÖRENİNDE KONUŞTU

"Teknolojik altyapı iş güvenliği ekipmanlarıyla dünyanın en üst klasmanındaki gemimizle denizlerdeki varlığımız artık özellikle Akdeniz ve Karadeniz'de daha fazla hissedilir olacak"

20 ŞUBAT 2019

Berat Albayrak, "Bu süreç başladıysa yakındır neticeye ulaşmak. Ama bugün ama yarın. Doğru adımları doğru bir sistem içerisinde yerli ve milli duruşla bilimsel olarak da yol haritasıyla neticeye ulaşmak kaçınılmaz" dedi.

12 MAYIS 2019

"Ben buradan net söylüyorum. 2020 yılların Türkiye'sinde inşallah Türkiye petrol ve gaz noktasında sevinçli ve mutlu haberler duyacak"

12 AĞUSTOS 2020

"Doğu Akdeniz'i birileri uluslararası şirketlere paylaştırırken biz napacağız oturacağız. Sonra ne olacak biz Akdeniz'e ayağımızı suya atamayacak olta atamayacak noktaya geleceğiz. Böyle bir şey olabilir mi?"

#BERAT ALBAYRAK #RECEP TAYYİP ERDOĞAN #OSMAN GAZİ #SAKARYA GAZ SAHASI #KARADENİZ #MAVİ VATAN #TÜRKİYE

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