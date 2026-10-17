SON DAKİKA… Berat Albayrak’ın vizyonu Türkiye’ye çağ atlattı! Milli enerjide tarihi gün: Osman Gazi Karadeniz’e uğurlandı
SON DAKİKA… Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, Türkiye'nin enerji alanında bağımsızlık hedefi emin adımlarla çizildi. Türkiye'nin milli çıkarlarını ön planda tutan "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile uluslararası sularda petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri tüm dünyanın ilgisini çekerken, bugün tarihi bir gün daha gerçekleşti. Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi Zonguldak Filyos'tan Karadeniz’e gönderildi.
Türkiye'nin enerji alanında bağımsızlık hedefi, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde şekillenen stratejik adımlarla çizildi. Bu süreçte, Türkiye'nin milli çıkarlarını ön planda tutan "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile uluslararası sularda petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri tüm dünyanın ilgisini çekti.
Berat Albayrak'ın öncülüğünde sondaj gemilerinin hızla ülkemize kazandırılması sağlanırken, bugün tarihi bir gün daha gerçekleşti. Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi Zonguldak Filyos'tan Karadeniz'e gönderildi. 20 yıl boyunca Mavi Vatan'da görev yapması beklenen Osman Gazi ile yerli doğal gaz üretiminin iki katına çıkması hedefleniyor.
OSMAN GAZİ KARADENİZ'E UĞURLANDI
Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, Zonguldak Filyos'tan Karadeniz'e uğurlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda yerli doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak.
Karadeniz'de 20 yıl boyunca görev yapacak platformla, Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük doğal gaz üretiminin 9,5 milyon metreküpten 20 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor. İlk olarak Temmuz 2024'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılan Osman Gazi platformu, 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip. Başkan Erdoğan, 27 Mayıs 2025'te platformun adının Osman Gazi olarak belirlendiğini açıklamış ve 29 Mayıs 2025'te Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden Filyos'a uğurlamıştı.
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