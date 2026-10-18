AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Azerbaycan mesajı: Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nü kutluyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kardeş Azerbaycan’ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nü kutluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki kardeşlik, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ebedi kardeşliğin timsalidir. " açıklamasında bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Can Azerbaycan'ı "iki devlet , tek millet" şiarıyla selamlıyoruz." dedi.
Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nü kutluyoruz.
Can Azerbaycan'ı "iki devlet , tek millet" şiarıyla selamlıyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki kardeşlik, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ebedi kardeşliğin timsalidir.
Kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlığının Yeniden Tesisi Günü'nü kutluyoruz. Can Azerbaycan'ı "iki devlet , tek millet" şiarıyla selamlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev arasındaki kardeşlik, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ebedi kardeşliğin timsalidir. 🇹🇷🇦🇿— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 18, 2026