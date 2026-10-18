Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğal gaz faturalarına zam gelecek mi?

Akçabeyli kuyusundaki sondaja dair konuşan Bakan Bayraktar, "Şu anda beşinci gemimiz, Karadeniz'de Akçabeyli kuyusunun sondajını yapıyor. Akçabeyli, Batı Karadeniz'de. Bu sefer petrol emareli bir kuyu sondajı yapıyoruz. Akçabeyli'de çok daha derin bir sondaj yapmayı planlıyoruz. Su yüzeyinden itibaren 6 bin metrelere ulaşabilecek bir sondajı planlıyoruz. Karadeniz'de yeni sondajlarımız olacak" şeklinde konuştu.

Bayraktar, bu yıl önemli olaylardan bir tanesinin Adıyaman olduğunu vurgulayarak, "Üretim 10 bin varilin altına geldi gibi bakılan Adıyaman'da biz şimdi mevcut üretimi yaklaşık yüzde 50 arttırarak günde 15 bin varile getirebilecek yeni keşifler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"GABAR'I 100 BİN VARİLİN ÜZERİNE GÖTÜREBİLECEK BİR POTANSİYELİ GÖRÜYORUZ"



Bakan Bayraktar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Gabar'da şu anda günlük 84 bin varil üretime ulaştık. Gabar'da mevcut rezervi üretip arttırmaya çalışıyoruz. Gabar'ı 100 bin varilin üzerine götürebilecek bir potansiyeli görüyoruz orada. Şu anda Gabar'ın batısında önemli rezervler keşfetmek üzereyiz. Tam rezerv rakamlarını arkadaşlarımız teyit etmeden açıklamıyoruz ama şu anda işler çok olumlu yönde seyrediyor. Gabar'dan inşallah milletimize yeni bir müjde vereceğiz."



"KERKÜK'TE 3 MİLYAR VARİL REZERV OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"



Kerkük petrolleri üzerine konuşan Bayraktar, "Türkiye Petrolleri Kerkük sahalarına ortak oldu. 2027'den itibaren bu ortaklığın faydasını ve payımızı almaya başlayacağız. Kerkük sahası, petrolcülük açısından dünyanın en önemli sahalarından bir tanesi. Orada 3 milyar varil rezerv olduğunu düşünüyoruz, inanıyoruz. Bunun yüzde 15'ine ortak olmuş bir Türkiye var" dedi.



"TÜRKİYE PETROLLERİNİ 1 MİLYON VARİL HEDEFİNE GÖTÜRECEĞİZ"

Bayraktar, Irak'ta Türkiye'yi daha aktif görüleceğini, petrol ve doğal gazda daha aktif olunacağını belirterek, "Libya'da iki tane saha aldık; birisi denizde, birisi karada. Orada çalışmalara başlıyoruz. Bunlarla, birleşme ve satın almalarla, hisse alımlarıyla beraber Türkiye Petrollerini 1 milyon varil hedefine götüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Somali'de bir ikinci sondaja ihtiyaç duyulabileceğini dile getiren Bayraktar, Pakistan'a çok yakın zamanda sismik geminin gideceğini, orada sismik çalışmaya başlanacağını duyurdu. Şu anda depolar dolu bir şekilde kışa girildiğini söyleyen Bakan Bayraktar, bu sene Temmuz ayı itibariyle doğalgaz depolarının yüzde 100 dolulukta olduğunu hatırlattı ve her türlü tedbirin alındığını vurguladı.



"BİN 90 TANE AYRI TESTİN YAPILDIĞI BİR SÜREÇTEYİZ"

Akkuyu'da birinci reaktörün sona gelindiğini bildiren Bayraktar, "Şu anda yüzlerce test yapılıyor. Bin 90 tane ayrı testin yapıldığı bir süreçteyiz. Daha önce bir yakıt yükleme olmamıştı, Türkiye'de ilk kez olacak bu. Hedefimiz bu yıl bitmeden yakıt yükleyerek Akkuyu Nükleer Santrali'nin çalışmaya başlaması. Tüm reaktörler devreye girdiğinde buradan ihtiyacın yaklaşık yüzde 10'unu üreteceğiz" diye konuştu.

Bayraktar, Sinop ve Trakya için Güney Kore, Kanada, Çin ve Rusya ile müzakere sürecinin devam ettiğini ifade etti.



"TÜRKİYE'DE ŞU ANDA ULAŞTIRMADA ELEKTRİKLEŞME BİNDE 5"



Kasım ayının başında lansmanda açıklamaların olacağının altını çizen Bayraktar, "Merkezinde elektrifikasyon var. Her şeyi elektrikleştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de şu anda ulaştırmada elektrikleşme binde 5. Elektrikli araçlar çoğalıyor, 'Ulaştırmada yaklaşık 17 ila 20 milyon elektrikli ve hibrit aracı 2040'ta yollarımızda görmeliyiz' hedefi ortaya koyuyoruz" şeklinde konuştu.



"EKİM VE KASIM AYINDA DÜZENLEME PLANI YOK"



Bakan Bayraktar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "2025'ten itibaren belli tüketimin üzerinde tüketim yapan, çok tüketen vatandaşlarımızı destek programından çıkardık. Elektrikte bu 2025'te 5 bin kilovatsaat, 2026'da 4 bin kilovatsaate düştü. Şimdi 2027 için yeni bir limit belirleyeceğiz. Bu belki biraz daha 4 bin kilovatsaatin altına düşecek. Doğal gazda bunu Nisan 2026'da yaptık. Örneğin Ankara'yı ele alalım; Ankara'da Ekim ayında ortalama hane halkının tüketimi 100 metreküp. Eğer siz 175 metreküp tüketiyorsanız, yani ortalamanın yüzde 75 fazlasını tüketiyorsanız sizi destek grubundan çıkarıyoruz. Uygulamamız bu şekilde. Bugün evlerimizde kullandığımız doğal gazın fiyatlandırması, bin metreküpü 220 dolar. Bugün Avrupa'da bin dolar olan doğal gaz fiyatını 220 dolar olarak veriyoruz. Aslında sübvansiyon destek rakamımız, bugünkü gelinen doğal gaz fiyatlarıyla yüzde 50'lerin çok daha üzerinde." Aynı zamanda Bayraktar, şu anda planlanan bir fiyat değişikliği olmadığını fakat gelişmeleri ve bütçe durumunun takip edildiğini belirtti. Ekim ve Kasım ayında ise bir düzenleme planının olmadığını açıkladı.