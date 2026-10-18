Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğal gaz faturalarına zam gelecek mi?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu. Milyonlarca abonenin merak ettiği elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Bayraktar, Ekim ve Kasım ayında ise bir düzenleme planının olmadığını açıkladı.
Bakan Bayraktar, bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de doğal gaz üretiminin Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu ile iki katına çıkarılarak günlük 20 milyon metreküpe ulaşacağını, ikinci platformun devreye girmesiyle 2028'den itibaren günlük üretimin 45 milyon metreküpe yükselmesinin hedeflendiğini bildirdi. Bayraktar, Gabar ve Adıyaman'daki petrol üretimi, yeni sondaj çalışmaları, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve enerji desteklerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
"TÜRK PETROL VE DOĞAL GAZ ÜRETİMİNDE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"
Osman Gazi Gemisi'nin üretimde ilke imza atacağının altını çizer Bakan Bayraktar, "Türk petrol ve doğal gaz üretiminde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bir önceki projede Filyos'ta gazı karaya getirerek karada işleme faaliyetlerini yapmıştık. Şimdi artık işlemeyi yerinde, denizin üzerinde yapacağız. Osman Gazi'nin üzerinde 21 tane ayrı modül var. Bir anlamda doğal gaz işleme ve üretim tesisi, fabrikası gibi düşünebilirsiniz. Platform, yaklaşık 3 futbol sahası boyunda, 56 metre genişliğinde ve yakma kulesiyle beraber denizin üzerinde yaklaşık 40 katlı bir gökdelen boyunda. Bu tesiste biz gazı işleyeceğiz. Ondan sonra tekrar deniz tabanından borularla 170 kilometre mesafedeki Filyos'a basacağız, oradan da evlerimize, iş yerlerimize bu gazı getireceğiz. Osman Gazi, üretimi iki katına çıkaracak. Yani, 20 milyon metreküpe çıkaracak. Bu tesis, 2027'den itibaren, bugünkü fiyatlarla günlük 10 milyon dolar, yıllık 3,5-3,6 milyar dolarlık bir doğal gaz üretimi gerçekleştirecek. Şu anda 4 milyon hanede kendi doğal gazımızı kullanıyoruz, hane sayısı 8 milyona çıkmış olacak. Tesis, 20 yıl boyunca bu doğal gazı üretip karaya basacak" diye konuştu.
"2028'DEN İTİBAREN 45 MİLYON METREKÜPLE 4 HANEDEN 3'ÜNDE KENDİ GAZIMIZI KULLANIYOR OLACAĞIZ"
İkinci Yüzer Üretim Platformu müjdesini veren Bayraktar, "Osman Gazi'ye bir kardeş daha gelecek. Onun şu anda imalatı devam ediyor. 2027 Aralık gibi Türkiye'ye hareket edecek ve 2028'in ilk çeyreğinde Türkiye'de olacak. Onunla 25 milyon metreküp ilave bir üretim yapacağız. Dolayısıyla 2028'den itibaren 45 milyon metreküple 4 haneden 3'ünde kendi gazımızı kullanıyor olacağız" açıklamasında bulundu. Öte yandan Bayraktar, Karadeniz'de Faz-1'de 2023'ten itibaren bugüne kadar yaklaşık 7,3 milyar metreküp doğal gaz üretildiğini bildirdi.