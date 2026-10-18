SON DAKİKA…Sağanak Marmara'yı vurdu! Köprüler ve yollar çöktü: Sel faciasında can kaybı 6'ya yükseldi
Son dakika…Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan şiddetli sağanak, kentlerde hayatı durma noktasına getirdi. Bursa'da tarım işçilerinin kaldığı çadırlar sular altında kalırken, Sakarya'da köprü ve yollar çöktü, çok sayıda sürücü mahsur kaldı. Ayazağa ve Pendik'te sel sularına kapılan 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken can kaybı 6'ya yükseldi. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz sahada, denizde de arama çalışmaları devam ediyor. Şile'de derelerin taşması sonucu su baskınları yaşandı" dedi. Yolların göle döndüğü, araçların sürüklendiği bölgeden işte o görüntüler…
PENDİK'TE 1 KİŞİNİN NAAŞINA ULAŞILDI!
Pendik'te debisi yükselen Büyük Dere'nin taşması sonucu otomobille suya kapılan 3 kişiden M.D.E. kendi imkânlarıyla kurtularak hastaneye kaldırıldı. Akıntıya kapılarak kaybolan D.A. ve F.D. için de bölgeye Sualtı Arama Kurtarma (SAK), AKUT, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Pendik'te sel sularında kaybolan Fatih Demirbaş'ın cansız bedenine de ulaşıldı.
Sel felaketinde toplam can kaybı 6'ya yükselirken 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
CAN KAYBI 5'E YÜKSELDİ
Sarıyer Ayazağa'da etkili olan sağanak sonrası selde kaybolan Türkmenistan uyruklu Murat Babajanov'un (30) cesedine ulaşıldı. Babajanov'un cansız bedeni Haliç'te deniz polisi ve polis helikopteri tarafından yürütülen arama çalışmaları sırasında bulundu.
Sarıyer 14 Ekim’de etkili olan sağanağın ardından Ayazağa Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolduğu değerlendirilen Türkmenistan uyruklu Murat Babajanov'un cansız bedenine Haliç'te ulaşıldı.
VALİ GÜL: "YIKILMASI GEREKEN BİNALARI YIKIYORUZ"
İstanbul Valisi Davut Gül, dün gece sel sularına kapılan 2 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalara ilişkin, "Pendik'te aradıklarımızın olay yeri Gebze. Burada da 17 kilometrelik bir dere hattı var. Bunun her aşamasında olabileceğini düşünerek arıyoruz." dedi. Vali Gül, İstanbul'da sel ve su baskınlarının en çok etkilediği bölgelerden biri olan Sarıyer Ayazağa'daki enkaz kaldırma, temizlik ve yıkım alanlarında incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarına konuşan Gül, Ayazağa'da henüz bulamadıkları 3 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Vali Gül, gereken yerlerin yıkımlarının devam ettiğini, bu kapsamda bir binanın kaldığını belirterek, onu da öğleden sonra yıktıklarında İSKİ'nin dere ıslahıyla ilgili projesinde olan ve yapılmasının önünde engel teşkil eden binaların tamamının kalkacağını anlattı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla ofisini oluşturduğunu bildiren Gül, burada bilgilendirme çalışmasının başladığını kaydetti. Şile'de büyük ölçüde bir yağmur yağdığını, ekiplerin önemli bir kısmını o tarafa yönlendirdiklerini dile getiren Gül, kendilerinin de bu ilçeye gideceğini anlattı. Gül, "Derelerin taşması neticesinde su baskınları var, herhangi bir can kaybı, mahsur kalma ve buna benzer olumsuz bir durum yok. Dolayısıyla da derenin taşkınının geçmesini, sonrasında da zarar tespiti ve buna benzer taşkının tekrardan engellenmesiyle ilgili çalışmalarımız yapılacak." diye konuştu. Vali Gül, yıkılan Ayazağa Atatürk Stadı'nın yeni yerde yapılmasıyla ilgili çalışmaları hafta içi netleştireceklerini ifade etti.
"SAHİL GÜVENLİK VE DİĞER SU ALTI UNSURLARIMIZ DENİZDE ARIYORLAR"
Dün gece, Pendik-Gebze sınırındaki Kadıllı ile Göçbeyli Mahallesi arasında, sel sularına kapılıp kaybolan 2 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalara değinen Gül, aranan kayıpların Gebze'de olduğunu ancak şehirler iç içe olduğu için burada da aradıklarını söyledi. Vali Gül, "Pendik'te aradıklarımızın olay yeri Gebze. İstanbul değil ama Pendik'te arıyoruz. Burada da 17 kilometrelik bir dere hattı var. Bunun her aşamasında olabileceğini düşünerek arıyoruz. Sahil güvenlik ve diğer su altı unsurlarımız denizde arıyorlar. Dolayısıyla da yoğunlaştığımız birkaç yer var ama 17 kilometrenin tamamında karada, nehirde, derede ve denizde aramalarımız devam ediyor." bilgisini verdi.
Ayazağa'da yıkımına karar verilen lojmandakilerin yeni yerlerine taşınmasına müsaade edildiğini, 1-2 saat içerisinde bu işlemlerin tamamlanacağını aktaran Gül, şunları kaydetti: "Taşınma tamamlandığında yıkılacak. Oralarda 4 temel problem vardı. Birincisi zaten dere yatağındaydı. İkincisi binalar depreme dayanıksızdı. Üçüncüsü yerler tapusuz ve ruhsatsızdı. Hemşerilerimizi mağdur etmeden, o hizmetlerin daha uygun yapılabileceği yerleri de ayarlayarak yıkımı gerçekleştirdik. Toplamda 16 dükkan burada, 3 dükkan da mahallenin girişinde olmak üzere 19 dükkan, 2 konut, Kur'an kursu, stadyum ve stadyumun tribünleri toplamda yıkılmış olacak.
Vali Gül'den sel sonrası temizlik çalışmalarına ilişkin açıklama: 'Yıkılacak bir bina kaldı' | Video
ŞİLE'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE DERE TAŞTI
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış sonrasında Şile Ahmetli Mahallesi'nde bulunan derenin taşması sonucu Üsküdar Caddesi ulaşıma kapandı. Bölgede ekiplerin yol açma ve su tahliye çalışmaları devam ediyor.
İstanbul genelinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları Şile'de hayatı olumsuz etkiledi. Şile'ye bağlı Ahmetli Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan dere, sağanak yağışın ardından taştı. Derenin taşmasıyla birlikte cadde kısa sürede suyla kaplanırken, yol güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ve kolluk kuvvetlerine bağlı ekipler, iş makineleriyle derede ve caddede tahliye çalışmalarına başladı. Ekiplerin yolu açmak için çalışmaları devam ediyor.
CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ!
Sakarya'da gün boyu aralıklarla etkili olan sağanak, Karasu ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ilçe merkezinde rögarlar taşarken, cadde ve sokaklar suyla kaplandı.
ÇADIRLARI SU BASTI!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yaklaşık 1000 mevsimlik tarım işçisinin kaldığı çadır alanını su bastı. İhbar üzerine bölgeye İnegöl Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu çadır alanında biriken su tahliye edildi.
KÖPRÜLER ÇÖKTÜ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan yoğun yağış, dere üzerindeki köprüyü çökertti. Köprünün çökmesiyle yolda mahsur kalan sürücüler, İnegöl Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
2 KİŞİ SELDE KAYBOLDU!
Pendik'te etkili olan sağanakta sel sularına kapılan 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
BİRÇOK NOKTADA HASAR MEYDANA GELDİ
Sapanca'da etkili olan sağanak yağmurun ardından oluşan sel nedeniyle ilçenin birçok noktasında hasar meydana geldi.
İLÇEDE 2 KÖPRÜ YIKILDI!
İlçede 2 köprü yıkıldı, 3 köprü ağır hasar gördü. Bir bina ile 4 bungalov ev ve 6 araç sel sularına kapıldı. Selde ayrıca 36 ev ve işletme zarar gördü.
SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI
Gece saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle yüksek kesimlerde ve tepelerde biriken sel suları ilçe merkezine aktı. Yükseklerden debisi artarak gelen sular sebebiyle Kaynarca ilçe merkezi ve çevre bölgelerde cadde ile sokaklar sular altında kaldı, bazı noktalarda su baskınları yaşandı.
Yolların nehre döndüğü, ulaşımın güçleştiği ve bazı evlerin sular altında kaldığı ilçede olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla jandarma ve belediye ekipleri teyakkuza geçti.
DERENİN DEBİSİ YÜKSELDİ
Zonguldak'ta etkili olan sağanak nedeniyle Acılık Deresi ile Şahide Mar Deresi'nin debisi yükseldi.
İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ
Çaydamar Deresi'nin yükselen suları ana yola taşarken, yağışın etkisiyle meydana gelen toprak kayması ve su baskını sonucu mahalleye ulaşımı sağlayan yol üzerindeki istinat duvarı çöktü.
SU YÜKSEKLİĞİ 20 SANTİMETREYE ULAŞTI!
Dere ile yolun birleştiği güzergahta sürücüler, araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Bazı noktalarda su yüksekliği yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.
ARAÇLAR YOLDA KALDI!
Şile'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Suyun içinde ilerlemeye çalışan bir otomobil yolda kalırken, araçta bulunan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.