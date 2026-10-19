  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 'Aliya İzzetbegoviç' paylaşımı: Rabb’im mekânını cennet eylesin

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 'Aliya İzzetbegoviç' paylaşımı: Rabb’im mekânını cennet eylesin

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç’in ebedî âleme irtihalinin 23’üncü yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan ’Aliya İzzetbegoviç’ paylaşımı: Rabb’im mekânını cennet eylesin
SABAH İNTERNET
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i vefatının 23'üncü yıl dönümünde andı.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Dost ve kardeş Bosna-Hersek'in İlk Cumhurbaşkanı, Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç'i ebedî âleme irtihalinin 23'üncü yılında rahmetle, hasretle, saygıyla yâd ediyorum. Rabb'im mekânını cennet eylesin." dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý