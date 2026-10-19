SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 'Aliya İzzetbegoviç' paylaşımı: Rabb’im mekânını cennet eylesin
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç’in ebedî âleme irtihalinin 23’üncü yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i vefatının 23'üncü yıl dönümünde andı.
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Dost ve kardeş Bosna-Hersek'in İlk Cumhurbaşkanı, Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç'i ebedî âleme irtihalinin 23'üncü yılında rahmetle, hasretle, saygıyla yâd ediyorum. Rabb'im mekânını cennet eylesin." dedi.