SON DAKİKA | Yasa dışı üreme hücresi ticareti operasyonu! 14 ilde 53 gözaltı kararı

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek: (Yasa dışı üreme hücresi ticareti) Bugün İstanbul dahil 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; aralarında 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlamıştır.

SON DAKİKA | Yasa dışı üreme hücresi ticareti operasyonu! 14 ilde 53 gözaltı kararı
DHA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek: (Yasa dışı üreme hücresi ticareti) Bugün İstanbul dahil 14 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; aralarında 1 örgüt lideri, 5 örgüt yöneticisi, 41 donör kadın, 2 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile 4 seyahat organizatörünün bulunduğu toplam 53 şüpheli hakkında adli işlem başlamıştır.


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