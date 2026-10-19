SPK ve Hazine’de peş peşe gelişmeler!

EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ SUNDU!



Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Bakan Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini sundu.