SPK ve Hazine’de peş peşe gelişmeler!

Son dakika haberleri: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü, sağlık sorunları nedeniyle istifasını sunarken, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik de Bakan Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini sundu.

SPK ve Hazine’de peş peşe gelişmeler!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü, sağlık sorunları nedeniyle istifasını sundu.

SPK ve Hazine’de peş peşe gelişmeler!

EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ SUNDU!

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Bakan Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini sundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#SERMAYE PİYASASI KURULU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!