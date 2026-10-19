SPK ve Hazine’de peş peşe gelişmeler!
Son dakika haberleri: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü, sağlık sorunları nedeniyle istifasını sunarken, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik de Bakan Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini sundu.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü, sağlık sorunları nedeniyle istifasını sundu.
EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ SUNDU!
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Bakan Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini sundu.