Bakan Çiftçi'den Brüksel'de terörle mücadele mesajı: Örgütler arasında herhangi bir ayrım yapılmamalı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi , Belçika'nın başkenti Brüksel 'de düzenlenen Türkiye -Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri bakanlarının yer aldığı "Üçlü Bakanlar Toplantısı"na katıldı.

Açıklamada, Bakan Çiftçi'nin toplantıda terörle mücadele, yeni nesil ve organize suç örgütleriyle mücadele ile düzensiz göç başta olmak üzere, iki ülkenin ortak gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerine de yer verildi.

Türkiye ile Belçika arasında terörle mücadele bağlamında oluşturulan "Üçlü Bakanlar Toplantısı"nın ilki Ekim 2008'de İstanbul'da, ikincisi Ocak 2013'te Brüksel'de, üçüncüsü ise 9 Mart 2016'da Ankara'da yapılmıştı.

Toplantıda, Türkiye heyetinde Çiftçi'nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Belçika heyetinde ise Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prevot, Adalet Bakanı Annelies Verlinden, Güvenlik ve İçişleri Bakanı Bernard Quintin ile İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt yer aldı.

"TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ"

Terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine dikkati çeken Bakan Çiftçi, "Uluslararası toplumdan ve dostlarımızdan beklentimiz terör örgütleri arasında herhangi bir ayrım yapılmaması ve hiçbirine müsamaha gösterilmemesidir. Bu sebeple hiçbir ülke, kendi topraklarının başka bir ülkeye karşı faaliyet gösteren terör örgütleri için güvenli alan haline gelmesine izin vermemelidir." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, "Yıllar süren kararlı mücadelemiz sayesinde PKK silah bırakma ve kendini fesih kararı almıştır. Meclisimizde kabul edilen kanun ile Terörsüz Türkiye süreci başlamıştır. Bununla birlikte, terörle mücadelede kalıcı başarı ancak güçlü bir uluslararası işbirliğiyle sağlanabilir." görüşünü dile getirdi.

Belçika'daki terör örgütlerinin faaliyetlerine değinen Bakan Çiftçi, geçmişte yaşanan olumsuzlukların tekrar edilmemesinin önem arz ettiğini vurguladı.

Çiftçi, terörle mücadelede Belçika'dan somut adımlar beklediklerini belirterek, "Özellikle PKK ve FETÖ'ye müzahir ve iltisaklı kuruluşların kapatılmasını ve iade taleplerimize olumlu yanıt verilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

FETÖ ile mücadeleye ilişkin konuşan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Bu yapının maalesef Belçika'yı adeta bir sığınak olarak kullandığını görüyoruz. Örgütün okulları ve STK'lerinin yakından izlenmesi halinde dolandırıcılık, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma gibi birçok suçun ortaya çıkacağına inanıyoruz. Ayrıca FETÖ mensuplarının sahte bilgi ve belgelerle iltica sistemini suistimal etmelerinin önüne geçilmesini bekliyoruz."

Çiftçi, DEAŞ'la mücadeleye de değinerek "Yabancı terörist savaşçıların kaynak ülkelerine geri gönderilmesi, DEAŞ'ın bölgede yeniden zemin kazanmaması için önem taşımaktadır. Bu konuda muhataplarımıza destek vermeye hazırız." dedi.