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Bakan Çiftçi'den Brüksel'e terör uyarısı: Bir müttefikin toprağı, bir teröristin sığınağı olamaz

Bakan Çiftçi'den Brüksel'e terör uyarısı: Bir müttefikin toprağı, bir teröristin sığınağı olamaz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Brüksel'deki tarihi zirvede terör gerçeklerini Belçikalı bakanların yüzlerine vurdu. Belçika'nın 10 yıldır terör iade taleplerinin hiçbirini kabul etmediğini hatırlatan Bakan Çiftçi, "Avrupa'nın kalbinde atan bu güzel ülke teröre değil dostluğa kapı açmalıdır. Bir müttefikin toprağı, bir teröristin sığınağı olamaz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 19:07 Son Güncelleme: 20 Ekim 2026 19:24

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları 4. Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'deki temaslarını değerlendirdi. Belçika ile köklü diplomatik ilişkilerin 188'inci yılında, iki ülkenin Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlarını bir araya getiren toplantının dördüncüsünü Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda gerçekleştirdiklerini belirten Çiftçi, bu formattaki son toplantının 2016 yılında Ankara'da düzenlendiğini hatırlattı. Çiftçi, aradan geçen 10 yılın ardından 7 bakanın yeniden bir araya gelmesinin, başlı başına anlamlı bir iradenin ifadesi olduğunu vurguladı. Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile birlikte, Belçikalı mevkidaşları Bernard Quintin, Annelies Verlinden, Maxime Prevot ve Anneleen Van Bossuyt ile Türkiye'nin güvenliğini ve vatandaşların huzurunu doğrudan ilgilendiren başlıkları masaya yatırdıklarını bildirdi. Brüksel'de yaşayan, üreten ve bu ülkenin ekonomisine değer katan yaklaşık 300 bin Türk vatandaşının, iki ülke arasındaki en güçlü bağ olduğuna dikkati çeken Çiftçi, "Ancak gerçek dostluk, iyi günde yan yana durmak kadar, huzurumuzu hedef alan suç odaklarına karşı birlikte mücadele etmeyi de gerektirir." ifadesini kullandı. Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda Türkiye'nin, dış politikada hem masada hem sahada sözü dinlenen bir ülke konumuna geldiğini vurgulayarak, "Dışarıdaki bu kararlılık, içeride de güçlü bir cephe kurmayı zorunlu kıldı; 10 yıllarımızı heba eden terör prangalarından milletçe kurtulmanın eşiğine geldik. Terörsüz Türkiye hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." ifadelerine yer verdi. Çiftçi, "Huzurun kök saldığı bu zeminde ise yeni bir tehdit baş gösterdi; organize suç ve onun yeni nesil uzantıları. Yalnızca 2026 yılında Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarımızın gerçekleştirdiği bin 741 operasyonda, 22'si uluslararası düzeyde olmak üzere toplam 625 organize suç çetesini çökerttik. Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele, Narkotik ve Siber birimlerimiz bu mücadeleyi hem sokakta hem dijital dünyada kesintisiz sürdürmektedir. Her türlü oluşumun karşısında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Emniyetiyle, jandarmasıyla, sahil güvenliğiyle bu milletin huzurunu kimseye çiğnetmeyeceğinin altını çizen Çiftçi, bu devletin kolunun, bir vatandaşına uzanan tehdidi dünyanın öbür ucunda da yakalayacak kadar uzun olduğunu vurguladı.

"DEVLETİMİZİN KAPISINA KONMUŞ SAYILIR" Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin önemli bir bölümünün, faaliyetlerini yurt dışı bağlantıları üzerinden yürüttüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Belçika'nın da aralarında bulunduğu ülkelerde vatandaşlarımızı tehdit etmekte, iş yerlerine ve evlerine saldırmaktadırlar. Bunun en somut ve kabul edilemez örneği, Brüksel Hanımeli Pastanelerinin sahibi Sayın Oğuz Arkaya'dır. Kendisi Haziran 2026'da Daltonlar Çetesi tarafından önce tehdit edilmiş, ardından evine bombalı saldırı düzenlenmiştir. Bu cüretkar tehditlerin, Başkonsolosluğumuzda görevli bir diplomatımızın yakınlarına kadar uzanması, meselenin vahametini açıkça ortaya koymaktadır. Bir vatandaşımızın kapısına konan bomba, devletimizin kapısına konmuş sayılır. Şu anda bu suç ağlarının yöneticisi yahut mensubu olan ve bizim için özellikle önem taşıyan 5 şahsın Belçika'da bulunduğunu değerlendiriyoruz. Interpol birimlerimiz ve kolluk kanallarımız vasıtasıyla, Adalet Bakanlığımızla eş güdüm içinde, bu kişilerin ülkemize iadesini talep ediyoruz."