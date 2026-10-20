Kurgu kaza operasyonu: 77 kişi gözaltında

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ticari hayatı suistimal ederek haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceklerini belirtti. Hileli yöntemlerle hukuka aykırı maddi menfaat elde etmeye çalışan suç yapılanmalarının tüm bağlantılarını ortaya çıkarmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın detaylarını paylaştı.Soruşturma kapsamında, 2022-2026 yılları arasında kurgu trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen bir suç yapılanmasının tespit edildiğini bildiren Gürlek, incelenen 76 trafik kazasının kurgu olduğuna ilişkin bulgulara ulaşıldığını kaydetti.Şüphelilerin hasarlı araçları yeni bir kazaya karışmış gibi gösterdiklerinin, aynı araçları farklı sürücülerle tekrar kullandıklarının ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenlediklerinin belirlendiğini aktaran Gürlek, suç yapılanmasının çalışma yöntemlerinin soruşturma kapsamında ortaya çıkarıldığını ifade etti.

"Kurgu trafik kazası" operasyonu: 77 gözaltı | Video





MASAK incelemeleri, HTS kayıtları, fiziki takip ve kamera görüntülerinin değerlendirilmesi sonucunda, şüphelilerin araç temininden hasar dosyalarının hazırlanmasına, sigorta ödemelerinin alınmasından dağıtılmasına kadar planlı bir iş bölümü içerisinde hareket ettiklerine ilişkin bulgular elde edildiğini belirten Gürlek, şüphelilerle bağlantılı hesaplarda milyonlarca liralık para hareketliliğinin tespit edildiğini bildirdi.Adana merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 88 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıklayan Gürlek, şüphelilerden 77'sinin yakalanarak gözaltına alındığını, 1 şüphelinin cezaevinde olduğunun belirlendiğini ve 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.Soruşturmayı titizlikle yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na, operasyonu gerçekleştiren Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve emeği geçen tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, ticari hayatı suistimal ederek haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.