MHP lideri Devlet Bahçeli: Fon soruşturmasına ilişkin hukuk zemininde en güçlü yaptırımlar uygulanacak

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Bu yeni haftanın başta Aziz Türk milleti olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Bugünkü toplantımızı yurt içinden ve yurt dışında televizyon ekranları radyo kanalları Ve sosyal medya platformları vasıtasıyla takip eden aziz vatandaşlarımıza gönül ve kültür coğrafyalarımızda huzurun ve adaletin tecelli etmesi için saf tutan bütün kardeşlerimize en iyi dileklerimi sunuyorum.

İstanbul'la birlikte bazı şehirlerimize yaşanan aşırı yağış can ve mal kayıplarıyla birlikte çok sayıda vatandaşımızın yararlanmasına sebep olmuştur. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başladığı diliyorum. Yağmur ve selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum yaralı olanlara acil şifalar temenni ediyorum. Canla başla afetle mücadele eden kurumlarımıza ve çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Yağışın olağanüstü olduğu kabul edilmekle birlikte yaşanan tabloda altyapı ve imar disiplinin belirleyici olduğu ortadadır.

ALLAH ÜLKEMİZİ HER TÜRLÜ AFET VE MÜSİBETTEN ESİRGESİN

Yaşanan felaket planlama risk yönetimi ve önleyici tedbirlerle afetlere hazırlıklı olmanın neden önemli olduğunu bir kez daha aşağı çıkarmıştır. Afetlerle mücadele bütün kamu kurumlarını yerel yönetimleri, bilim çevrelerini ve toplumu kapsayan stratejik bir kamu politikası olarak ele alınmalı. Riskli alanların dönüştürülmesi doğal afetlerin zararlarının en aza indirilebilmesi temeline dayanmalıdır. Afetten etkilenen vatandaşlarımızın uğradıkları zararın karşılanacağı ve benzer hadiseler yaşanmasın diye gerekli tedbirlerin alınacağına inanıyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve musibetten esirgesin diyorum.

HUKUK ZEMİNİNDE EN GÜÇLÜ ADIMLAR ATILACAK

Geçtiğimiz haftadan bu yana hem fon soruşturması hem de başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere belediyelerdeki yolsuzluklara ilişkin yargı süreçleri devam etmektedir. Sürdürülebilir büyüme ve fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikaların etkili olabilmesi finansal sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesine bağlıdır.

Suçluların açığa çıkarılması ve mağduriyetin giderilmesi yönünde atılan önemli adımlardan konuya ilişkin yasal düzenlemenin Meclis Genel Kurulu gündeminde bulunmasından ve meselenin tüm boyutlarıyla aydınlatılarak sorumluların hesap vermesini sağlayacak güçlü siyasi iradenin ortaya konulmasından memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Manipülatörler ekonomiyi hedef aldı. Milletimizin helal tasarrufuna göz dikenlere hukuk zemininde en güçlü yaptırımlar kuşkusuz uygulanacaktır. Aynı zamanda da tüm finansal piyasaların istikrar içinde işlemesi için gözetim ve denetim işlevinin bilim içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Türkiye ekonomisi sağlam temeller üzerindedir.

MAHKEMELER SİYASİ GÖSTERİ YERİ DEĞİLDİR

İBB'den başlayarak birçok belediyeye uzanan her türlü kamu ilişkisi bir ahlak yoksunluğudur. Yargılama süreçleri devam ederken siyasi polemiklerle kişisel gündem oluşturmak yerine iddialara hukuki zeminde cevap vermek ilgililerin hayrına olacaktır. Mahkeme siyasi gösterilen değil savunma hakkının esas alındığı yerlerdir. Milletimiz adaletin tecellisini beklemektedir.

Basın özgürlüğü suç işleme özgürlüğü değildir, olmamalıdır olmamalıdır. Medya kuruluşları da diğer kurumlar gibi hukuk karşısında sorumluluk taşımaktadır. Basın özgürlüğünü savunurken hukuka aykırı eylemlere göz yumulmamalıdır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge defterinin kuvveden fiile dönüştüğü kanunsuzlukların üzerine gidildiği bir ortamda huzur ve güven iklimi sabote etmeye yönelik hiçbir girişim kabul edilemezdir sosyal medya üzerinden oluşturulmaya çalışılan algıya FETÖ hesaplarından yapılan kışkırtıcılığa itibar edilmemeli resmi açıklamalar doğrultusunda hareket edilmelidir. Türkiye'nin güvensizlik temelinde yönlendirilmiş toplumsal tepkilerle karşı karşıya bırakılması girişimlerinin mutlaka önüne geçilmelidir.

KAPSAMLI BİR GELECEK VİZYONUYLA HAREKET ETMELİYİZ

Değerli milletvekilleri Türkiye'nin önünde büyük fırsatlar olduğu kadar önemli sınamalar da bulunmaktadır. Günübirlik tartışmaların önüne geçen milli iradeyi birleştiren kapsamlı bir gelecek vizyonunda hareket etmeliyiz.

Yanlış yönde saf tutmayın, gelin bir olalım. Türkiye'nin hedefi güvenliğini sağlamış bir ülke olarak yüksek katma değerli sanayisini geliştiren enerjide dışa bağımlılığını azaltan bir güç haline gelmektir. Bu amaçla tüm kurumlarımızla birlikte üniversitelerimizin de bu hedeflere odaklanması şarttır.

Türkiye yüksek öğretimde önemli bir kapasiteye sahiptir. Ülkemizde 208 üniversite bulunmaktadır. Bu vesileyle üniversitelerde bilgi ve hakikat uğruna emek veren tüm gençlerimize akademisyenlerimize başarılar diliyorum.

Toplumsal mutabakat ve güven önemlidir. Terörsüz Türkiye hedefini terörsüz bölge vizyonundan ayrı düşünemeyiz. Suriye ve Irak'ta olumlu gelişmeler yaşanıyor. Terör örgütlerinin feshi yeni kapı açıyor. Gençlerimiz, ne Fransa'da başlayan ve neredeyse tüm Avrupa'ya yayılan kaos ve kargaşa üretmeye dönük eylemlere ne de özbenliğinden uzaklaştırılmaya çalışılan karanlık senaryolara heves etmemeli, tahriklere kapılmamalıdır.

Birleşik Kıbrıs Federasyonu hayaldir. Kıbrıs Asırlardan beri Türk'tür, ebediyen Türk kalacaktır"