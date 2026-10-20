SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

"FON ŞEYTANLARININ ÜZERİNE GİDİYORUZ"

Fon şeytanları dediğimiz kişilerle, vatandaşlarımızı hassasiyetle birbirinden ayırıyoruz. Sermaye piyasalarına zarar verecek birtakım yaklaşımların doğru olmadığını ifade ediyoruz. Devletin bütün kurumları görevinin başında. Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE TERÖRSÜZ BÖLGE VURGUSU

Terörsüz Türkiye sürecinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın birlik ve bütünlük içinde yürüttüğü politikanın yürütülmesi için Genel Başkanımız hatırlatmalarda bulunuyor. Terörsüz Türkiye süreci aynı zamanda Terörsüz Bölge sürecidir. Hem milletimizin huzuru hem de bölgedeki kardeş halkların üzerindeki siyasi projelerin berhava edilmesi açısından son derece kıymetli sonuçlar doğuracaktır.

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