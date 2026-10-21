AK Parti’den ’ortak sistem’ hazırlığı: Partiye yeni katılan belediye başkanları için özel çalışma

Uyum sürecinin önemli ayaklarından birini, belediyelerin hizmet kapasitesini ve şehirlerin gelişimini doğrudan etkileyen bakanlıklarla gerçekleştirilen odak toplantılar oluşturuyor. Toplantılarda belediyelerin ihtiyaçları, hizmet planlamaları ve şehirlerin gelişimine yönelik çalışmalar ele alınıyor. Yerel yönetimlerin imkânlarıyla merkezi idarenin kapasitesinin bir araya getirilmesi ve hizmetlerin koordinasyon içinde yürütülmesi amaçlanıyor.



GENEL MERKEZLE ORTAK ÇALIŞMA



AK Parti Genel Merkezi bünyesindeki Yerel Yönetimler ve Teşkilat Başkanlıklarının yürüttüğü çalışmalar da uyum sürecinde önemli yer tutuyor. Belediye başkanlarına partinin çalışma sistemi, teşkilat yapısı ve yerel yönetim politikaları anlatılıyor. Böylece belediyelerin çalışmalarıyla Genel Merkez arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak bir çalışma sistematiğinin oluşturulması hedefleniyor.



BAŞKANLARIN GÖRÜŞLERİ DE DİNLENİYOR



Süreç, tek taraflı bir bilgilendirme faaliyetiyle sınırlı tutulmuyor. AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanlarının görüş, öneri, eleştiri ve projeleri de dinleniyor. Başkanların yerel yönetimlerde edindikleri tecrübelerden yararlanılırken sahadan gelen geri bildirimler de değerlendiriliyor. Böylece hem belediye başkanlarının birikimlerinin çalışmalara yansıtılması hem de ortak çalışma sisteminin ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi amaçlanıyor.

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