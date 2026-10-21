Bakan Çiftçi açıkladı! Aranan kişilerle ilgili liste Belçika’ya verildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"625 SUÇ ÖRGÜTÜNE BİN 741 OPERASYON"

Yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleye ilişkin konuşan Bakan Çiftçi, "Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelemiz benden önce de başlamıştı. Bugüne kadar 625 suç örgütüne bin 741 operasyon yaptık. Örgütlerin 22'si uluslararası bağlantılı. Dün Belçika'ya bir liste verdik, aradığımız kişilerle ilgili" ifadelerine yer verdi.

"MÜCADELEMİZ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK"

Suç örgütlerinin dijital mecraları kullandığına vurgu yapan Mustafa Çiftçi, "Dijital mecraları kullandıkları için küçük yapılar halinde varlıklarını devam ettirebiliyorlar. Bunun için mücadelemiz kesintisiz devam edecek" dedi.