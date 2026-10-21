Bakan Fidan’dan Belçika ziyareti değerlendirmesi: “İlişkilerimizin derinleşmesinden memnuniyet duyuyoruz”

Ziyaret vesilesiyle, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas'la da görüştüklerini ifade eden Fidan, Ukrayna'daki savaş, Körfez'deki ihtilaflar ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum ile Filistin meselesi başta olmak üzere güncel gelişmeleri değerlendirdiklerini, değişen küresel dengeler ve Avrupa'nın karşı karşıya bulunduğu güvenlik sınamaları karşısında ortak sorumluluk ve adil yük paylaşımı anlayışının önemini vurguladıklarını belirtti. Fidan, "Türkiye olarak, Avrupa-Atlantik ailesi içindeki ortaklarımızla barış, güvenlik ve istikrar için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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