Bakan Fidan’dan Belçika ziyareti değerlendirmesi: “İlişkilerimizin derinleşmesinden memnuniyet duyuyoruz”
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Belçika'yla ilişkilerin her alanda derinleşmesinin memnuniyet verici olduğunu bildiren Fidan, “Prévot başta olmak üzere Belçikalı yetkililere teşekkür ediyoruz.” İfadelerine yer verdi.
Bakan Fidan, Belçika temaslarına ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı. Fidan, Belçika ile çok boyutlu işbirliğini daha ileriye taşımak amacıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yle birlikte Brüksel'i ziyaret ettiklerini hatırlattı.
Mayıs ayında Türkiye'de düzenlenen geniş katılımlı Ekonomik Misyon ziyaretinin ardından gerçekleştirdikleri Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'nda karşılıklı güven ve ortak çıkarlar temelinde işbirliklerini geliştirecek somut adımlar üzerinde durduklarını belirten Fidan, Belçikalı mevkidaşı Maxime Prevot ile yaptıkları görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri etraflıca ele aldıklarını aktardı.
Fidan, şunları kaydetti: "Belçika'yla ilişkilerimizin her alanda derinleşiyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Katkıları ve sıcak misafirperverlikleri için kıymetli dostum Prévot başta olmak üzere Belçikalı yetkililere teşekkür ediyoruz. Brüksel'de ayrıca, iş dünyası mensupları ve STK temsilcilerimiz ile bir araya geldik, European Policy Centre adlı düşünce kuruluşunda düzenlenen etkinlikte küresel meselelere dair görüşlerimizi paylaştık."