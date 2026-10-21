Başkan Erdoğan, Aliyev ile görüştü! İşte ele alınan konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, iki ülkenin kardeşlik hukukundan aldığı güçle iş birliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Aliyev ile görüştü! İşte ele alınan konular
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Başkan Erdoğan, Aliyev ile görüştü! İşte ele alınan konular

İKİLİ İLİŞKİLER DAHA İLERİ SEVİYELERE TAŞINACAK

Başkan Erdoğan görüşmede Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşlik hukukundan aldığı güçle iş birliğini daha ileri seviyelere taşıyacağını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Aliyev ile görüştü! İşte ele alınan konular

ERDOĞAN'DAN ALİYEV'E ANKARA DAVETİ

Erdoğan görüşmede, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 35'inci yıl dönümünü bir kez daha kutlarken Aliyev'i, Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi'ne davet etti.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İLHAM ALİYEV #ANKARA #AZERBAYCAN #ERDOĞAN

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