SON DAKİKA | Kara para aklama soruşturmasında yeni gelişme: Emir Sarıgül’e tutuklama talebi

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iki Alman iş adamının şikayeti üzerine başlattığı soruşturmada, Mustafa Sarıgül ve ailesinin bu kişilerle 80 milyon euro'luk gayrimenkul sözleşmeleri, 100 milyon euro'luk şüpheli yalı satışı ve 1 milyar euro'luk hayali fon vaadinde bulunduğuna dair iddialar bulunuyordu.