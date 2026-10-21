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  • SON DAKİKA | Kara para aklama soruşturmasında yeni gelişme: Emir Sarıgül'e tutuklama talebi

SON DAKİKA | Kara para aklama soruşturmasında yeni gelişme: Emir Sarıgül'e tutuklama talebi

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Emir Sarıgül için tutuklama talep edildi.

SON DAKİKA | Kara para aklama soruşturmasında yeni gelişme: Emir Sarıgül’e tutuklama talebi
Deniz YUSUFOĞLU
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Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iki Alman iş adamının şikayeti üzerine başlattığı soruşturmada, Mustafa Sarıgül ve ailesinin bu kişilerle 80 milyon euro'luk gayrimenkul sözleşmeleri, 100 milyon euro'luk şüpheli yalı satışı ve 1 milyar euro'luk hayali fon vaadinde bulunduğuna dair iddialar bulunuyordu.

SON DAKİKA | Kara para aklama soruşturmasında yeni gelişme: Emir Sarıgül'e tutuklama talebi

Mustafa Sarıgül, oğulları Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ile eski TDP yöneticisi Volkan Aslanbaş'ın yerli ve yabancı şirketler üzerinden kayıt dışı bir para trafiğini yönettiğini ileri sürülmüştü. Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel'in aralarında bulunduğu 15 isim tutuklanmıştı. Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

SON DAKİKA | Kara para aklama soruşturmasında yeni gelişme: Emir Sarıgül'e tutuklama talebi

EMİR SARIGÜL ADLİYEDE

Emir Sarıgül ise 18 Ekim günü emniyette giderek teslim olmuştu. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Sarıgül, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Savcılık ifade işlemlerinin ardından Emir Sarıgül tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör

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