Son dakika | Sarıgül soruşturmasında bomba gizli tanık ifadesi: Koruma videosuna 200 bin dolarlık montaj raporu! Gizli villa detayı

Nikah şahitliğini de yaptığı koruması Ö. ile çıkan videolarının gerçek görüntü olduğunu savunan gizli tanık, bu olay üzerine Ulusal Kriminal Büro'dan Uğur K. isimli kişiyle temasa geçildiğini anlattı. Gizli tanık, görüntünün "montaj" olduğuna dair resmi bir rapor tanzim ettirilmesi maksadıyla Uğur K. ile anlaşıldığı ve bu işlem karşılığında Mustafa Sarıgül'den 200 bin Dolar para istendiği öne sürdü.