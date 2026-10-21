Son dakika | Sarıgül soruşturmasında bomba gizli tanık ifadesi: Koruma videosuna 200 bin dolarlık montaj raporu! Gizli villa detayı

Son dakika... Alman iş insanları Kai Precat ve Marc Baeriswyl'in Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama ve dolandırıcılık suç duyurularının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Mustafa Sarıgül'ün Ekrem İmamoğlu hakkında sarf ettiği "İmamoğlu'nun bize yaptığı kalleşliği kimse yapmaz, şerefsiz" sözleri adli dosyada yer almıştı.
KORUMA VİDEOSUNA 200 BİN DOLARLIK MONTAJ RAPORU ANLAŞMASI
Soruşturma, gizli tanığın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadeyle genişledi. Gizli tanığın en dikkat çekici iddialardan biri, Mustafa Sarıgül'ün koruması Ö. ile basına yansıyan skandal görüntülere ilişkin oldu.
Nikah şahitliğini de yaptığı koruması Ö. ile çıkan videolarının gerçek görüntü olduğunu savunan gizli tanık, bu olay üzerine Ulusal Kriminal Büro'dan Uğur K. isimli kişiyle temasa geçildiğini anlattı. Gizli tanık, görüntünün "montaj" olduğuna dair resmi bir rapor tanzim ettirilmesi maksadıyla Uğur K. ile anlaşıldığı ve bu işlem karşılığında Mustafa Sarıgül'den 200 bin Dolar para istendiği öne sürdü.
Portekizli manken Tessy Ramos Correiaile
LEVENT'TE GİZLİ VİLLA
Emir Sarıgül'ün Levent Yosun Sokak'taki tripleks villayı gizli buluşma mekanı ve operasyonel gizli ofis olarak kullandığını anlatan gizli tanık, uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Portekizli manken Tessy Ramos Correiaile ile de Emir Sarıgül'ün burada görüştüğünü anlattı.
Villanın bir bölümünün piyasada "Otto Melih" olarak bilinen borsa çalışanına tahsis edildiği iddia edilirken, Emir Sarıgül'ün Melih isimli kişi üzerinden borsa tahtacılığı yaptırarak yatırımcıları zarara uğrattığını, bu yolla hem haksız kazanç sağladığı hem de gayriresmi paraları borsada katlayarak akladığı belirtildi.
PARA TRAFİĞİNİ YÖNETEN "KİLİT KADRO" DEŞİFRE OLDU
Soruşturma dosyasına giren ifadede, kara para trafiği ve organizasyonun lojistik ayağını yürüten isimler tek tek sıralandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Volkan Arslanbaş'ın Şişli Meslek Yüksek Okulu döneminden beri ailenin yanında yer aldığı, para tahsilatları ve şirket kurma işlemlerinin merkezinde bulunduğu kaydedildi.
Mustafa Sarıgül'ün Erzincan milletvekilliği seçimi öncesinde elden dağıtılan paralar ve koli yardımlarının Şişli MYO Vakfı üzerinden Volkan Arslanbaş aracılığıyla yürütüldüğünü anlatan gizli tanık, yine tutuklanan Selim Daşdemir'in Emir Sarıgül'ün asistanı ve özel şoförü olduğu, gizli görüşmelerin onun telefonu üzerinden yapılması nedeniyle Emir Sarıgül'ün "kara kutusu" konumunda olduğu kaydedildi.