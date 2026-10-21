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  • Son dakika: CHP’nin şaibeli kurultay davasında mütalaa açıklandı! Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Rıza Akpolat için ceza istendi

Son dakika: CHP’nin şaibeli kurultay davasında mütalaa açıklandı! Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Rıza Akpolat için ceza istendi

Son dakika... CHP 38. Kurultayına ilişkin ceza davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada Baki Aydöner, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş'in fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek atılı suçu işledikleri sabit görülerek Siyasi Partiler Kanunu'nun 112 maddesi ve TCK 37/1 ve 53/1. maddeleri kapsamında ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmesi istendi. Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Namal'ın ise beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

Son dakika: CHP’nin şaibeli kurultay davasında mütalaa açıklandı! Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Rıza Akpolat için ceza istendi
Nazrin MALİKOVA
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Son dakika haberi! CHP 38. Kurultayına ilişkin ceza davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Son dakika: CHP’nin şaibeli kurultay davasında mütalaa açıklandı! Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Rıza Akpolat için ceza istendi

EYLEM BİRLİĞİ İÇİNDE HAREKET ETTİLER!

Mütalaada Baki Aydöner, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş'in fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek atılı suçu işledikleri sabit görülerek Siyasi Partiler Kanunu'nun 112 maddesi ve TCK 37/1 ve 53/1. maddeleri kapsamında ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmesi istendi.

Son dakika: CHP’nin şaibeli kurultay davasında mütalaa açıklandı! Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Rıza Akpolat için ceza istendi

Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Namal'ın ise beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ÖZGÜR ÇELİK #RIZA AKPOLAT #SON DAKİKA #SON DAKİKA HABERİ

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