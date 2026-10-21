Son dakika: CHP’nin şaibeli kurultay davasında mütalaa açıklandı! Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Rıza Akpolat için ceza istendi

EYLEM BİRLİĞİ İÇİNDE HAREKET ETTİLER!

Mütalaada Baki Aydöner, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş'in fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek atılı suçu işledikleri sabit görülerek Siyasi Partiler Kanunu'nun 112 maddesi ve TCK 37/1 ve 53/1. maddeleri kapsamında ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmesi istendi.