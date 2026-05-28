SON DAKİKA… CHP’nin şaibeli kurultay dosyasında şok ifade! Turgut Koç tek tek anlattı: Delegelere para gönderdim, oy fotoğrafı çekildi

SON DAKİKA… CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Özgür Özel ile Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen şüpheli Turgut Koç ifadesinde delege ve oy pazarlığını tek tek anlattı. Koç, kurultay sürecinde kime oy verdiklerini fotoğrafla belgeleyen bazı delegelere para ödediğini ve belediye başkanlıkları üzerinden siyasi pazarlıklar yapıldığını açıkladı. Koç'un ifadesinde Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Veli Ağbaba ile çok sayıda il başkanıyla ilgili dikkat çeken iddialar yer aldı. İşte kurultay pazarlığının ayrıntıları…