SON DAKİKA… CHP’nin şaibeli kurultay dosyasında şok ifade! Turgut Koç tek tek anlattı: Delegelere para gönderdim, oy fotoğrafı çekildi

"İKİ DELEGE DESTEK VERDİ; 10 BİN LİRA GÖNDERDİM"

Şüpheli Turgut Koç, Etimesgut delegesi olan bir kişiye Özgür Özel'i desteklemesi için Garanti Bankası üzerinden 10 bin TL gönderdiğini kabul etti. İfadesine göre ilgili kişi kurultay günü 20 bin TL talep etti ancak Koç kendi hesabından 10 bin TL gönderdiğini söyledi. Koç, bu ödeme karşılığında iki kurultay delegesinin Özgür Özel lehine oy verdiğini beyan etti.