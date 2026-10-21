SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi, ticaret başta olmak üzere iş birliğimizi artıracak somut hamleler yapmaya devam edeceğimizi belirtti.

SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile görüştü
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Liderler, Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Başkan Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi, ticaret başta olmak üzere iş birliğimizi artıracak somut hamleler yapmaya devam edeceğimizi belirtti.

Başkan Erdoğan, Türkiye olarak Karadeniz'de seyrüsefer emniyetini tesis etmek için Rusya ve Ukrayna ile temaslar gerçekleştirdiğimizi, Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde gerçekleşen SİHA saldırısından üzüntü duyduğumuzu belirterek geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Bulgaristan Başbakanı Radev'i, 11-12 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#TÜRKİYE #BULGARİSTAN #KARADENİZ

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