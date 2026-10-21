Son dakika | Sarıgüller soruşturmasında yeni gelişme: Emir Sarıgül adliyeye sevk edildi

Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iki Alman iş adamının şikayeti üzerine başlattığı soruşturmada, Mustafa Sarıgül ve ailesinin bu kişilerle 80 milyon euro'luk gayrimenkul sözleşmeleri, 100 milyon euro'luk şüpheli yalı satışı ve 1 milyar euro'luk hayali fon vaadinde bulunduğuna dair iddialar bulunuyordu.

Mustafa Sarıgül, oğulları Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ile eski TDP yöneticisi Volkan Aslanbaş'ın yerli ve yabancı şirketler üzerinden kayıt dışı bir para trafiğini yönettiğini ileri sürülmüştü. Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel'in aralarında bulunduğu 15 isim tutuklanmıştı. Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

EMİR SARIGÜL ADLİYEDE

Emir Sarıgül ise 18 Ekim günü emniyette giderek tesli olmuştu. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Sarıgül, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Kara para aklama soruşturmasında yeni gelişme! Murat Ağırel ve Ömer Sarıgül dahil 15 kişi tutuklandı