SON DAKİKA I Ankara’da kritik zirve! Başkan Erdoğan: Kanada ile artık stratejik ortağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile ortak basın toplantısında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Önümüzdeki dönem enerji, ticaret, ulaştırma ve savunma sanayisi gibi alanlarda yeni projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Öncelikle ticaret ve yatırımların artırılmasını teminen Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine yıl sonundan önce başlanmasını kararlaştırdık

Kanada ile yaklaşık 3 milyar dolar olan ticaret hacmimizi ilk olarak 5, akabinde 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

Kanada ile savunma sanayisinde yakın temastayız. İlişkilerimizi stratejik ortalık düzeyine çıkarmamız kağıt üzerinde kalacak sembolik bir adım olmayacaktır.

Gerek Ukrayna'da gerekse Körfez'de olsun, diplomatik yöntemlerin kalıcı barışa giden yolu açmasını temenni ediyoruz.

Gazze'de Kanada'nın istilacı yerleşimlere yönelik yaptırım adımlarını, İsrail hükümetinin ihlallerinin caydırılması noktasında isabetli görüyoruz.

Uzun yıllara sari Türkiye-Kanada kopukluğunu bugün gidermiş olduk. Şimdi Türkiye ve Kanada arasında yeni bir dönemi başlatıyoruz. Kanada'ya yapacağım ilk ziyaretimde, iş adamlarımızı bir araya getirerek adımlarımızı atacağız."

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör