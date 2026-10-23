Sosyal medyada 1 Kasım alarmı! DMM’den ’Yaş doğrulaması’ dolandırıcılığı uyarısı: Sadece e-devlet’ten yapılacak

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girecek sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesini fırsat bilen kötü niyetli kişilerin, "Hesabınız kapatılacak.", "Yaş doğrulamanızı hemen yapın." gibi ifadeler içeren sahte SMS, e-posta ve sosyal medya bağlantılarıyla vatandaşların kişisel ve finansal bilgilerini ele geçirmeye çalışabileceğinin tespit edildiği belirtildi.

"Çocukların dijital ortamda korunmasını ve kişisel verilerin güvenliğini esas alan yeni düzenleme kapsamında yaş doğrulaması yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak 'yaş doğrulama belirteci' ile yapılacaktır." bilgisi verilen açıklamada, "Bu sistemde sosyal medya platformlarına hiçbir kimlik bilgisi aktarılmamakta, sadece kullanıcının yaş sınırını karşılayıp karşılamadığı bilgisi iletilmektedir. Uygulama, 1 Kasım itibarıyla yalnızca yeni açılacak hesaplar için geçerli olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, mevcut sosyal medya hesapları için doğrulama süresinin 31 Mart 2027'ye kadar devam edeceği ve bu nedenle "Bugün doğrulamazsanız hesabınız kapatılacak." şeklindeki panik oluşturmayı amaçlayan mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

Dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgilendirmenin de yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaş doğrulama işlemleri için yalnızca turkiye.gov.tr adresi veya resmi e-Devlet mobil uygulaması kullanılmalıdır. İşleme başlamadan önce tarayıcının adres çubuğu mutlaka kontrol edilmeli, resmi siteye benzeyen isimler, farklı uzantılar ya da yanıltıcı karakterler içeren adresler üzerinden kesinlikle işlem yapılmamalıdır. SMS, e-posta veya sosyal medya aracılığıyla gelen yönlendirme bağlantılarına (linklere) kesinlikle tıklanmamalıdır. e-Devlet şifresi, SMS doğrulama kodları, kredi/banka kartı ve hesap bilgileri hiçbir kişi, kurum veya platformla paylaşılmamalıdır. Telefonla arayarak, mesaj atarak ya da sahte web siteleri üzerinden yaş doğrulama bahsiyle ücret, kart bilgisi veya şifre talep eden şahıs ve hesaplara karşı son derece dikkatli olunmalıdır."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör