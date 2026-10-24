Bakan Çiftçi’den KPSS adaylarına başarı mesajı! 35 bini aşkın personel görev yapacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yarın 254 sınav merkezinde gerçekleştirilecek 2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı öncesinde adaylara başarı dileklerini iletti. Kamu hizmetinde görev almayı ve millete hizmet etmeyi hedefleyen adaylar için sınavın önemli bir adım olduğunu belirten Çiftçi, sınavın hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni etti.

SINAV GÜVENLİĞİ İÇİN 35 BİN 744 PERSONEL GÖREVDE

Sınavın huzur ve güven ortamında gerçekleştirilebilmesi için gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirten Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığının tüm birimleriyle tedbirlerini aldığını ifade etti. Çiftçi'nin paylaşımına göre sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğünden 32 bin 601, Jandarma Genel Komutanlığından ise 3 bin 143 personel görev yapacak. Sınav evraklarının naklinden sınav merkezlerinin güvenliğine kadar tüm süreçlerin titizlikle takip edileceği bildirildi.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ SINAV SABAHI AÇIK OLACAK

Sınava katılacak adayların kimlik belgeleriyle ilgili sorun yaşamamaları için de önlem alındı. Sınav merkezlerinin bulunduğu ilçelerdeki nüfus müdürlüklerinin, 25 Ekim Pazar günü saat 07.00 ile 10.00 arasında hizmet vereceği açıklandı.

VATANDAŞLARA SESSİZLİK ÇAĞRISI

Sınav saatlerinde vatandaşlardan korna çalmamaları ve gürültüye neden olabilecek davranışlardan kaçınmaları çağrısında bulunan Çiftçi, "Vatandaşlarımızdan sınav saatlerinde korna çalmamalarını, gürültüye neden olabilecek davranışlardan kaçınmalarını ve sessizliğin korunması konusunda hassasiyet göstermelerini önemle rica ediyorum. Rabbim tüm adaylarımıza zihin açıklığı versin, emeklerini karşılıksız bırakmasın ve gönüllerindeki hayırlı hedeflere ulaşmayı nasip eylesin. Yolunuz, bahtınız açık olsun" ifadelerini kullandı.