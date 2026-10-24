SON DAKİKA… CHP ile Yeni Parti arasında şimdi de Hürü Nine kavgası! Telefonu kapatıldı 5 saat boyunca haber alınamadı...
SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki savaş Osmaniye’ye uzandı… 87 yaşındaki Hürü Tilki’ye Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla yardım eli uzatılmasının ardından şoke eden bir iddia ortaya atıldı! Yeni Partili yöneticilerin, CHP’nin ulaşmaya çalıştığı Hürü Teyze’yi 5 saat boyunca götürüp, telefonunu kapatarak iletişimi engellediği ortaya çıktı!
SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki şimdi de Hürü Nine kavgası başladı! Osmaniye'de 87 yaşındaki Hürü Tilki'ye yardım etmek isteyen iki partinin kadın kolları adeta birbiriyle yarıştı!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında "Bu kadını bulacağız, evine gideceğiz, ziyaret edeceğiz" demesinin ardından ortalık karıştı. CHP Kadın Kolları Başkanı Ayten Gülsever, Osmaniye'ye gidip Kılıçdaroğlu'nun söz ettiği 87 yaşındaki Hürü Nine'yi buldu. Bir de sanal medyadan paylaşım yaptı.
CHP VE YENİ PARTİ ARASINDA HÜRÜ NİNE YARIŞI!
Bu paylaşım sonrası Osmaniye Milletvekili, Yeni Parti Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya ve yaşlı kadının bulunduğu bölgenin belediye başkanı ile birlikte soluğu Hürü Nine'nin evinde aldı. Hürü Nine'ye yardım için iki parti kadın kolları arasındaki polemik de böyle başladı.
YENİ PARTİ HÜRÜ NİNE'Yİ KAÇIRDI İDDİASI!
İddialara göre Yeni Partili isimlerin ziyaretinin gerçekleştiği 22 Ekim'de Hürü Tilki'ye 5 saat boyunca ulaşılamadı. Yaşlı kadın bu süre boyunca başka bir yere götürüldü ve telefonu kapatıldı. CHP Kadın Kolları Başkanı Ayten Gülsever, sosyal medya hesabından bu duruma tepki yağdırdı.