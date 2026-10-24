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  • SON DAKİKA… CHP ile Yeni Parti arasında şimdi de Hürü Nine kavgası! Telefonu kapatıldı 5 saat boyunca haber alınamadı...

SON DAKİKA… CHP ile Yeni Parti arasında şimdi de Hürü Nine kavgası! Telefonu kapatıldı 5 saat boyunca haber alınamadı...

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki savaş Osmaniye’ye uzandı… 87 yaşındaki Hürü Tilki’ye Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla yardım eli uzatılmasının ardından şoke eden bir iddia ortaya atıldı! Yeni Partili yöneticilerin, CHP’nin ulaşmaya çalıştığı Hürü Teyze’yi 5 saat boyunca götürüp, telefonunu kapatarak iletişimi engellediği ortaya çıktı!

SON DAKİKA… CHP ile Yeni Parti arasında şimdi de Hürü Nine kavgası! Telefonu kapatıldı 5 saat boyunca haber alınamadı...
SABAH İNTERNET
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SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki şimdi de Hürü Nine kavgası başladı! Osmaniye'de 87 yaşındaki Hürü Tilki'ye yardım etmek isteyen iki partinin kadın kolları adeta birbiriyle yarıştı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında "Bu kadını bulacağız, evine gideceğiz, ziyaret edeceğiz" demesinin ardından ortalık karıştı. CHP Kadın Kolları Başkanı Ayten Gülsever, Osmaniye'ye gidip Kılıçdaroğlu'nun söz ettiği 87 yaşındaki Hürü Nine'yi buldu. Bir de sanal medyadan paylaşım yaptı.

SON DAKİKA… CHP ile Yeni Parti arasında şimdi de Hürü Nine kavgası! Telefonu kapatıldı 5 saat boyunca haber alınamadı...

CHP VE YENİ PARTİ ARASINDA HÜRÜ NİNE YARIŞI!

Bu paylaşım sonrası Osmaniye Milletvekili, Yeni Parti Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya ve yaşlı kadının bulunduğu bölgenin belediye başkanı ile birlikte soluğu Hürü Nine'nin evinde aldı. Hürü Nine'ye yardım için iki parti kadın kolları arasındaki polemik de böyle başladı.

SON DAKİKA… CHP ile Yeni Parti arasında şimdi de Hürü Nine kavgası! Telefonu kapatıldı 5 saat boyunca haber alınamadı...

YENİ PARTİ HÜRÜ NİNE'Yİ KAÇIRDI İDDİASI!

İddialara göre Yeni Partili isimlerin ziyaretinin gerçekleştiği 22 Ekim'de Hürü Tilki'ye 5 saat boyunca ulaşılamadı. Yaşlı kadın bu süre boyunca başka bir yere götürüldü ve telefonu kapatıldı. CHP Kadın Kolları Başkanı Ayten Gülsever, sosyal medya hesabından bu duruma tepki yağdırdı.

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SON DAKİKA… CHP ile Yeni Parti arasında şimdi de Hürü Nine kavgası! Telefonu kapatıldı 5 saat boyunca haber alınamadı...

TARTIŞMA BÜYÜYOR

Ayten Gülsever, Yeni Partili yöneticilerin Hürü Tilki'ye yardım için harekete geçmesinin zamanlamasını eleştirerek "Bugün Hürü Teyze'nin güvenli bir konuta ve düzenli bir gelire kavuşması için yola koyulmuştuk. Meğer Osmaniye milletvekilleri ve Kadirli Belediyesi'nin harekete geçmesi için konuyu bizim gündeme getirmemiz gerekiyormuş" ifadelerini kullandı.

Yeni Partili Asu Kaya ve Mert Olcar tarafından ise Gülsever'in eleştirisine henüz yanıt gelmedi.

#CUMHURİYET HALK PARTİSİ #OSMANİYE #KEMAL KILIÇDAROĞLU #YENİ PARTİ

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