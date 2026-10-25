Beştepe’de kritik mesai! Ana gündem Terörsüz Türkiye! Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda iç ve dış politikaya ilişkin önemli konular görüşülecek. Ekonomik gelişmelerden bölgesel güvenliğe birçok başlığın kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

Masadaki en önemli başlıklardan biri ekonomik gelişmeler olacak. Özellikle Orta Doğu ve Körfez coğrafyasında tırmanan gerilimin Türkiye ekonomisi üzerindeki muhtemel sonuçları detaylıca incelenecek. Bölgedeki güvenlik tehditlerinin finansal yansımalarıyla birlikte, Türkiye'nin istikrarı korumak ve güvence altına almak için atacağı adımlar değerlendirilecek.

ULUSLARARASI SAVUNMA PAKTLARI VE TERÖRLE MÜCADELE

Toplantıda Türkiye'nin bölgesel caydırıcılığını güçlendirecek savunma iş birlikleri masaya yatırılacak. Bu kapsamda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması' ile Katar, Endonezya ve Pakistan'ı bir araya getiren 'Bedir Mutabakatı'nın bölge güvenliğine ve ülkeler arası iş birliğine katkıları ele alınacak. Ayrıca "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedefleri doğrultusunda; Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları, İsrail'in Orta Doğu'da artan saldırıları ve işgal politikalarının yarattığı güvenlik riskleri görüşülecek.

DOĞU AKDENİZ'DE LİBYA VE MISIR ADIMLARI

Deniz yetki alanlarına yönelik stratejik gelişmeler de Kabine'nin yakın takibinde olacak. Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması'nın Libya Temsilciler Meclisi'nden geçmesi sonrasındaki süreç değerlendirilecek. Buna ek olarak, Mısır ile de benzer bir anlaşmanın hayata geçirilmesine yönelik beklentiler ve atılabilecek adımlar üzerinde durulacak.

TOPLANTI SONRASI GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA

Kritik zirvenin sona ermesiyle birlikte gözler Başkan Erdoğan'a çevrilecek. Kameraların karşısına geçecek olan Başkan Erdoğan'ın alınan kararları duyurması; özellikle fonların tasfiye süreci, genel ekonomik tablo ve bölgesel güvenlik konularında kamuoyuna önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör