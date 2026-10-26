Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde: Yeni mali imkanlar oluşturulacak! "Sene sonuna kadar hayata geçireceğiz"

"SENE SONUNA KADAR HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Sene sonuna kadar çalışmaların biteceğini açıklayan Başkan Erdoğan, "Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde TBMM'nin takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz" açıklamasında bulundu.