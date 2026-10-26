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  • Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde: Yeni mali imkanlar oluşturulacak! "Sene sonuna kadar hayata geçireceğiz"

Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde: Yeni mali imkanlar oluşturulacak! "Sene sonuna kadar hayata geçireceğiz"

Kabine Toplantısı sonrası millete seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik alanda pek çok önemli açıklamada bulundu. Emeklilerin yaşadığı sorunların farkında olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "İnşallah 2027 bütçesinde başımızın tacı emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde TBMM'nin takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan emeklilere müjde: Yeni mali imkanlar oluşturulacak! Sene sonuna kadar hayata geçireceğiz
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde: Yeni mali imkanlar oluşturulacak!

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Konuşmasında emeklilere değinen Başkan Erdoğan, yaşadıkları sorunun farkında olduklarını belirterek şartları zorlama pahasına ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde: Yeni mali imkanlar oluşturulacak!

"BAŞIMIZIN TACI EMEKLİLER"

2027 bütçesinde emeklilere ilişkin yeni müjdelerin bulunduğunu duyuran Başkan Erdoğan, "İnşallah 2027 bütçesinde başımızın tacı emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz" dedi.

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Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde: Yeni mali imkanlar oluşturulacak!

"SENE SONUNA KADAR HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Sene sonuna kadar çalışmaların biteceğini açıklayan Başkan Erdoğan, "Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde TBMM'nin takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde: Yeni mali imkanlar oluşturulacak!

"EKONOMİMİZİ DAYANIKLI HALE GETİRECEĞİZ"

Başkan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Toplumsal refahı ve sosyal adaleti merkeze alarak hazırladığımız 2027 yılı bütçesiyle ülkemizin üretim gücünü ve rekabet kapasitesini artıracak, ekonomimizi dış şoklara daha dayanıklı hale getireceğiz."

#RECEP TAYYİP ERDOĞAN #TBMM #CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ

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