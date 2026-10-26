Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde: Yeni mali imkanlar oluşturulacak! "Sene sonuna kadar hayata geçireceğiz"
Kabine Toplantısı sonrası millete seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik alanda pek çok önemli açıklamada bulundu. Emeklilerin yaşadığı sorunların farkında olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "İnşallah 2027 bütçesinde başımızın tacı emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde TBMM'nin takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.
"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA GAYRET EDİYORUZ"
Konuşmasında emeklilere değinen Başkan Erdoğan, yaşadıkları sorunun farkında olduklarını belirterek şartları zorlama pahasına ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini söyledi.
"BAŞIMIZIN TACI EMEKLİLER"
2027 bütçesinde emeklilere ilişkin yeni müjdelerin bulunduğunu duyuran Başkan Erdoğan, "İnşallah 2027 bütçesinde başımızın tacı emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz" dedi.