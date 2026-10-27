Beştepe’de kritik zirve: Siber Güvenlik Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Masada hangi konular var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Siber Güvenlik Kurulu toplantısı Beştepe'de başladı.

Türkiye'nin siber güvenlik stratejisini ilgilendiren tüm başlıkların kapsamlı bir şekilde tartışılacağı zirvede, ulusal siber güvenlik adımları mevcut riskler ışığında masaya yatırılıyor. Toplantının ana gündem maddelerini; kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliğinin sağlanması ve yerli-milli teknolojilerde kapasitenin geliştirilmesi oluşturuyor. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından İletişim Başkanlığı tarafından kamuoyuna yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.

SİBER GÜVENLİK, MİLLî GÜVENLİĞİN TEMEL TAŞI

Bilindiği üzere Siber Güvenlik Kurulu, son olarak 5 Mayıs 2026 tarihinde yine Başkan Erdoğan'ın liderliğinde bir araya gelmişti. Söz konusu toplantıda Türkiye'nin siber güvenlik meseleleri detaylıca incelenmiş, güncel riskler ve gelecekteki olası eğilimler bütüncül bir perspektifle değerlendirilerek uluslararası arenadaki son gelişmeler hakkında Kurul'a bilgi sunulmuştu. O zirvede, siber güvenliğin millî güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunun altı güçlü bir şekilde çizilmişti. Bu vizyon doğrultusunda Siber Güvenlik Başkanlığının; ülkenin dijital varlıklarını koruma, tehditlere karşı ön alıcı (proaktif) bir sistem kurma, ulusal çapta güçlü bir güvenlik mimarisi tasarlama ve güvenli bir dijital gelecek inşa etme hedefleriyle çalışmalarına devam edeceği bildirilmişti.

TEHDİTLER DAHA KARMAŞIK VE ÇOK BOYUTLU

Önceki toplantıda, küresel çaptaki rekabetin, bölgesel krizlerin ve çatışma ortamlarının siber tehditleri her geçen gün daha karmaşık ve çok boyutlu bir yapıya büründürdüğüne dikkat çekilmişti. Bu doğrultuda siber güvenliğin sadece teknolojik değil; ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla da ele alınması gereken stratejik bir mesele olduğu vurgulanmıştı. Ulusal siber güvenlik stratejisinin temel yapıtaşlarının gözden geçirildiği o görüşmede; yerli ve milli teknolojilerin kapasitesinin artırılması, dijital sistemlerin güvence altına alınması ve özellikle kritik altyapıların korunması öncelikli hedefler olarak belirlenmişti. Alınan kararlar doğrultusunda kurumlar arası eş güdümün üst seviyeye çıkarılması, siber risklere karşı hızlı adaptasyon ile hazırlık yeteneğinin geliştirilmesi ve kritik alanlarda sürdürülebilir, yerli kapasitenin güçlendirilmesi yönünde mutabakata varılmıştı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör