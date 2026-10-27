SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Son Dakika Haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne davet etti.

SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
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Son Dakika Haberleri... Liderler, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Birleşmiş Milletler'in yeni Genel Sekreteri'ni belirleme sürecinin de değerlendirildiği görüşmede Başkan Erdoğan, yeni Genel Sekreterin BM'yi yeniden çok taraflılığın merkezi haline getirebilecek, gerekli reformları etkin şekilde hayata geçirebilecek bir vizyon ve tecrübeye sahip olması gerektiğini belirtti.

Ayrıca Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti.

Macron da Başkan Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#EMMANUEL MACRON #BİRLEŞMİŞ MİLLETLER #TÜRKİYE #FRANSA #MACRON

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