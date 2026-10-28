Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! "Mekke İttifakı" vurgusu: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan görüşmede, Mekke Ortak Savunma İttifakı olarak Hürmüz Boğazı ve Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, sorunun diplomasi zemininde çözülmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.
"MEKKE İTTİFAKI" VURGUSU
Başkan Erdoğan görüşmede, önümüzdeki sene tesisinin 100. yıl dönümünü idrak edecekleri Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin geliştirilmesi ve iş birliğimize her alanda ivme kazandırılması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Erdoğan, Mekke Ortak Savunma İttifakı olarak Hürmüz Boğazı ve Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, sorunun diplomasi zemininde çözülmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasında diplomatik sürecin canlandırılması ve savaşın bu yolla sona erdirilmesi için yapılan çalışmalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti.