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Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! "Mekke İttifakı" vurgusu: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! "Mekke İttifakı" vurgusu: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan görüşmede, Mekke Ortak Savunma İttifakı olarak Hürmüz Boğazı ve Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, sorunun diplomasi zemininde çözülmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 21:51 Son Güncelleme: 28 Ekim 2026 22:08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

"MEKKE İTTİFAKI" VURGUSU Başkan Erdoğan görüşmede, önümüzdeki sene tesisinin 100. yıl dönümünü idrak edecekleri Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinin geliştirilmesi ve iş birliğimize her alanda ivme kazandırılması için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, Mekke Ortak Savunma İttifakı olarak Hürmüz Boğazı ve Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, sorunun diplomasi zemininde çözülmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.