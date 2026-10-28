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Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kuruluyor! Bakan Çiftçi: Suçla mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz

Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kuruluyor! Bakan Çiftçi: Suçla mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlık bünyesinde kurulması planlanan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi ile suçla mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralayacaklarını belirterek "Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız olarak milletimizin hakkını ve hukukunu korumaya, suçluların peşini bırakmamaya kararlıyız. Dolandırıcılıkla mücadelede taviz yok, rehavet yok, geri adım yok" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2026 19:33 Son Güncelleme: 28 Ekim 2026 19:39

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya gelerek 'DOLUNAY Projesi' kapsamında dolandırıcılıkla mücadelede atılacak adımları, mevzuat çalışmalarını ve bakanlıklar arasındaki iş birliğini değerlendirdiklerini belirtti.

"HEDEFİMİZ; DOLANDIRICILIK İHBARLARINA İLK 18 DAKİKA İÇERİSİNDE MÜDAHALE ETMEK" Bakan Çiftçi, "Bugün siber dolandırıcılık suçlarına karışan şüphelileri yakalayıp adalete teslim ediyoruz; ancak suçlular yakalansa bile farklı hesaplara aktarılan paranın mağdura geri kazandırılması her zaman mümkün olmuyor. Oysa dolandırılan para buhar olup uçmuyor. Banka hesapları arasında el değiştiriyor, dijital cüzdanlara ve kripto varlıklara aktarılıyor. Bizim hedefimiz, yalnızca suçluları yakalamak değil, vatandaşımızın alın terini ve yılların birikimini de korumak. DOLUNAY ile işte bu para trafiğine zamanında müdahale etmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz; dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içerisinde müdahale etmek, yapay zekâ destekli analizlerle şüpheli para hareketlerini anlık takip etmek ve hukuki süreçler çerçevesinde ilgili hesaplara bloke konulmasına yönelik mekanizmayı hızla işletmek" dedi.