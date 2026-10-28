İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’ı kabul etti

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta gerçekleşen kabule AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın da katıldığını belirtti. Çiftçi, İnan ve Tugay'a nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri dolayısıyla teşekkür etti.

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