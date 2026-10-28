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  • MHP lideri Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: "Türk milletinin kendi kaderine hükmetme iradesini ebedileştirmiştir"

MHP lideri Bahçeli'den 29 Ekim mesajı: "Türk milletinin kendi kaderine hükmetme iradesini ebedileştirmiştir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Cumhuriyet’in İstiklal Harbi’nde verilen mücadelenin eseri olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Türk milletinin kendi kaderine hükmetme iradesini ebedileştirmiştir" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli’den 29 Ekim mesajı: Türk milletinin kendi kaderine hükmetme iradesini ebedileştirmiştir
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in kuruluş mücadelesine, millî iradeye ve gelecek nesillere karşı sorumluluğa dikkati çekti. Bahçeli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti, İstiklal Harbimizin çetin imtihanlarından süzülerek yükselen milli iradenin abidevi eseridir. Her satırı fedakârlık ve kahramanlıkla yazılan bu büyük destan, Türk milletinin kendi kaderine hükmetme iradesini ebedileştirmiştir. Şahsî ikbalini milli istiklale feda eden ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti, fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür nesillerin ellerinde Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın aydınlık ufuklarına taşıma azim ve kararlılığındayız.

Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Millî Mücadelemizin yiğit komutanlarını, ilk Meclisimizin muhterem üyelerini, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun!"

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#TÜRKİYE YÜZYILI #29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI #TÜRKİYE CUMHURİYETİ #DEVLET BAHÇELİ #MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

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