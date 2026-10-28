Türkiye'den İspanya'ya taziye mesajı: Can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İspanya'da meydana gelen tren kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Türkiye’den İspanya’ya taziye mesajı: Can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz
DHA
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya'nın Toledo şehri yakınlarında bugün meydana gelen tren kazası sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Mevcut bilgilere göre kazada vefat eden vatandaşımız bulunmamakta olup gelişmeler Madrid Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir" denildi.

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#MADRİD #İSPANYA

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