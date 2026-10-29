AK Parti'den Cumhuriyetin 103. yıl dönümüne anlamlı mesaj!

AK Parti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılına özel anlamlı bir çalışmaya imza attı. Türkiye'nin teknoloji alanında kaydettiği tarihi adımların ve Milli Teknoloji Hamlesi kapsamındaki dev kazanımların öne çıkarıldığı videolu mesajda, Cumhuriyet'in geleceğe taşınan mirasına vurgu yapıldı.

AK Parti’den Cumhuriyetin 103. yıl dönümüne anlamlı mesaj!
SABAH İNTERNET
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AK Parti, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümüne özel bir video hazırladı.

AK Parti'den Cumhuriyet'in ilanının 103. yılına özel videolu mesaj!

AK Parti'den Cumhuriyetin 103. yıl dönümüne anlamlı mesaj!

Partinin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Cumhuriyet, her nesilde yeni eserlerle büyüyen ve Türkiye'nin geleceğine ışık tutan büyük bir mirastır. Cumhuriyet'imizin 103. yıl dönümü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

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#AK PARTİ #29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI #MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ

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