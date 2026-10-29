AK Parti’den Cumhuriyetin 103. yıl dönümüne anlamlı mesaj!

AK Parti , 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümüne özel bir video hazırladı.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Cumhuriyet, her nesilde yeni eserlerle büyüyen ve Türkiye'nin geleceğine ışık tutan büyük bir mirastır. Cumhuriyet'imizin 103. yıl dönümü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.