Dolandırıcılıkla mücadelede yeni hedef
İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulması planlanan Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi ile ihbarlara 18 dakikada müdahale edilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, DOLUNAY Projesi kapsamında dolandırıcılığa konu para hareketlerinin hızlı takibi ve mağduriyetlerin önlenmesi için yeni adımlar atılacağını açıkladı. Çiftçi, suçtan elde edilen paranın farklı hesaplara aktarılması nedeniyle mağduriyetlerin giderilmesinde güçlükler yaşanabildiğini belirtti. Projeyle dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içerisinde müdahale edilmesi, yapay zekâ destekli analizlerle şüpheli para hareketlerinin anlık olarak takip edilmesi ve hukuki süreçler çerçevesinde ilgili hesaplara bloke konulmasına yönelik mekanizmaların hızla işletilmesi amaçlanıyor. Jandarma, Emniyet, Cumhuriyet savcılıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bankacılık sistemi arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesiyle suçtan elde edilen paranın izinin sürülmesi ve vatandaşların mağduriyetinin büyümeden önlenmesi planlanıyor.
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