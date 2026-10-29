Türk Devletleri Medeniyet Parkı açıldı
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “Türk Devletleri Medeniyet Parkı’nda Fidan Dikimi Töreni ve Malazgirt Gösteri Merkezi’nde Kültürel Program”a katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün konuk liderlerle birlikte Beştepe Millet Ormanı'nın açılışını yaptı. Parkın içinde kurulan TDT obasında 8 ülkeye ait çadırlar da yer alıyor.
Ankara Zirvesi'yle, teşkilatın dönem başkanlığı Türkiye'ye geçecek. Zirve, Erdoğan'ın "Türk Dünyası Yüzyılı" vizyonundan ve İsmail Bey Gaspıralı'nın şiarından ilhamla belirlenen "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla bugün başlayacak.
Türk Devletleri Medeniyet Parkı Açılıyor | Video