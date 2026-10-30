ABD'de kritik zirve: Bakan Fidan, Rubio ile görüştü! Gazze ve bölgesel barış vurgusu...

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD’de bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüştü. Görüşmede ABD-İran müzakere süreci, Gazze'deki durum, Rusya-Ukrayna savaşı değerlendirildi.

ABD’de kritik zirve: Bakan Fidan, Rubio ile görüştü! Gazze ve bölgesel barış vurgusu...
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan, temasları kapsamında ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile görüştü.

Görüşmede ABD-İran müzakere süreci, Gazze'deki durum, Rusya-Ukrayna savaşı değerlendirildi.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
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