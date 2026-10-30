SON DAKİKA! Başkan Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov’la görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Liderler, Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ikili ilişkilere ticaret, yatırım, enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere her alanda ivme kazandıracak adımlar atmamızın önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkmenistan'ın Türk Dünyası'na katkılarının takdire şayan olduğunu, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında da iş birliğimizi kuvvetlendirmeyi arzu ettiğimizi belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Lideri Berdimuhammedov'u Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.