Son dakika! Türk Devletlerinin tarihi buluşması! Dünyanın gözü Ankara’da: Hangi kararlar alınacak?

Son dakika haberi... Türkiye'nin ev sahipliğinde 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Zirvesi'nde gözler tarımdan uzaya, ticaretten ulaştırmaya kadar çeşitli alanlarda yapılacak işbirliklerine çevrildi.

2026 yılı "Türk Dünyası Turizm Başkenti" seçilen Ankara, Temmuz ayındaki NATO Zirvesi'nin ardından bir başka uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi kapsamında önemli açıklamalarda bulunuyor.

"Değerli kardeşlerim zirvemizin temasını merhum Gaspırali İsmail Bey'den ilhamla belirledik. Bize göre dilde birlik, ortak hazinemizi yaşatmak geliştirmek ve birbirimizi aracısız anlayabilmektir. Türkiye olarak; teşkilatımızın dönem başkanlığını bugün Azerbaycan'dan devralıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimize gösterdikleri çabalardan dolayı tebriklerimi iletiyorum. Ortak dilin yaygınlaştırılması, kültürel etkinliklerin desteklenmesi, seyahetlerin kolaylaştırılması gibi alanlarda ilerleme kaydedelim diyoruz. Aile kurumunun güçlendirilmesine, kadınların toplumdaki rollerine önem veriyoruz. Aile ve kadın konseyi yüksek onur kurulunun ilk toplantısını eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde yapılmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz. ezelden-ebede kadar inşallah kardeşiz. KKTC ile temasların artacağına inanıyorum. Bu vesileyle Türkmenistan'ı takdirle karşılıyorum. Türkmenistan'ı tam üye olarak aile meclisinde görmeyi temenni ediyoruz."

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Bu kapsamda, Türk dünyası liderlerinin bir araya geleceği Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Zirvesi, 29-30 Ekim'de başkentte yapılıyor.

Toplantıda teşkilat bünyesindeki işbirliğinin mevcut durumu ve geleceğe yönelik perspektiflerin yanı sıra ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak. Zirvede Türk devletleri arasındaki birlik ve dayanışmanın pekiştirilmesine ve Türk Dünyası 2040 Vizyonu doğrultusunda somut işbirliğinin ilerletilmesine özel önem atfedilecek.

DÖNEM BAŞKANLIĞINI DEVRALACAĞIZ

Ayrıca zirvede Türkiye, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devralacak. Zirvede, devlet başkanlarının, işbirliğinin derinleştirilmesine ve TDT'nin kurumsal yapısının daha da güçlendirilmesine yönelik çeşitli karar ve belgelerle birlikte Ankara Bildirisi'ni kabul etmeleri öngörülüyor. Zirvede Türk iş dünyasının çeşitli etkinliklerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Orta Koridor, sınır geçişleri, gümrük prosedürleri ve lojistik maliyetler bu görüşmelerde ön plana çıkacak. Öte yandan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'un 30 Ekim'de Türk iş dünyasıyla buluşması planlanıyor.

TÜRKİYE'NİN 17 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ VAR

Türkiye'nin TDT tam üyeleriyle ticareti yıllık 17 milyar dolara dayandı. Türkiye'nin, teşkilata tam üye Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a ihracatı 2025'te 9,6 milyar dolar, ithalatı 7,3 milyar dolar olarak hesaplandı. TDT bünyesinde KKTC de "gözlemci ülkeler" arasında yer alıyor.