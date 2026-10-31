Bakan Çiftçi duyurdu: 112 Acil Çağrı Sistemi’nde yeni dönem başlıyor! 81 ilde yapılanma...

İçişleri Bakanlığı bünyesinde, acil çağrı hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla yeni bir yapılanmaya gidildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda, 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü kuruldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 112 Acil Çağrı Sistemi'nin daha güçlü, daha hızlı ve daha etkin bir yapıya kavuşturulacağını belirtti.

YILDA 100 MİLYON ÇAĞRIYA YANIT VERİLİYOR

Bakan Çiftçi yaklaşık 15 bin personelin görev yaptığı 112 Acil Çağrı Sistemi, yılda yaklaşık 100 milyon çağrıyı karşıladığını belirterek, "31 milyonun üzerinde vakanın koordinasyonunu sağlayan sistemimizi; yapay zekâ destekli yeni teknolojiler, güçlü iletişim altyapısı ve kurumlar arası etkin koordinasyonla daha da ileri taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ TEKNOLOJİLER DEVREYE GİRECEK

112 Acil Çağrı Sistemi'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, yapay zekâ destekli yeni teknolojiler, güçlü iletişim altyapısı ve kurumlar arası etkin koordinasyonla sistemin daha ileri bir seviyeye taşınacağını ifade etti. Acil durumlarda zamanın hayati önem taşıdığına dikkat çeken Çiftçi, temel hedeflerinin vatandaşların yardım çağrılarına daha hızlı yanıt vermek ve devletin bütün imkânlarını ihtiyaç duyulan anda harekete geçirmek olduğunu vurguladı. Bakan Çiftçi, açıklamasının sonunda vatandaşların huzur ve güvenliği için atılan adımın ülke için hayırlı olmasını diledi.