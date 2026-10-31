Son dakika | Bakırköy Belediyesine rüşvet operasyonunda yeni gelişme! 39 tutuklama

Son dakika haberi: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Bakırköy Belediyesi'ne yönelik ihale usulsüzlükleri ve rüşvet soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerin Sulh Ceza Hakimliğindeki sorguları tamamlandı. Aralarında başkan yardımcıları Ali Rıza Akyüz, Abdülhamit Pehlivan'ın da bulunduğu 39 şüpheli tutuklandı.

Son dakika | Bakırköy Belediyesine rüşvet operasyonunda yeni gelişme! 39 tutuklama
Batuhan ALTINBAŞ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Gelen son dakika haberine göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Bakırköy Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat ve rüşvet' soruşturması kapsamında Bakırköy Belediyesi'nin farklı müdürlüklerince 2024-2026 yılları arasında gerçekleştirilen açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale dosyası dahil edilmiş, ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler nedeniyle kamu zararı oluştuğu iddiası üzerine bilirkişi incelemesi yaptırılmıştı.

Aralarında Belediye Başkan Yardımcıları Nurcan Alan, Ali Rıza Akyüz, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Abdülhamit Pehlivan ve meclis üyelerinin de bulunduğu şüpheliler hakkında işlem başlatılmıştı.

Son dakika | Bakırköy Belediyesine rüşvet operasyonunda yeni gelişme! 39 tutuklama

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 63 şüphelinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundaki ifade işlemleri tamamlandı.

40 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEP EDİLMİŞTİ

Aralarında 21 belediye personeli, 19 firma temsilcisinin bulunduğu 40 şüpheli tutuklama talebiyle, 17 şüpheli ise adli kontrol istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. 6 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

39 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sulh ceza hakimliğindeki sorguları tamamlanan şüphelilerden 39'u tutuklandı. Tutuklananların arasındaki 20 ismin Bakırköy Belediyesi bünyesinde görevli, 19'unun ise firma yetkilisi olduğu ortaya çıktı.

Belediye başkan yardımcıları; Abdulhamit Pehlivan, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Ali Rıza Akyüz, Meclis Üyeleri; Mustafa Fazlıoğlu ile Erkan Gül, İmar ve Şehircilik Müdürü Abdulkadir Akay, Zabıta Müdürü Ahmet Kekellüoğlu, Destek Hizmetleri Müdürü Yunus Alışkan, Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Yavuz, Kentsel Dönüşüm Müdürü Mustafa Fatih Özkan, Destek Hizmetleri Müdürü Vekili Duygu Muş, Eski Bilgi İşlem Müdürü Nusret Sapa, Belediye görevlileri; Berkay Biçer, Selin Çiftçi, Kaan Dengiz, Yüksel Ercan Akçabay, Ferhat Ferahi Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Nurcan Alan ve Fen İşleri Müdürü Derya Güler 'İhaleye Fesat Karıştırma' ve 'Rüşvet' suçlarından tutuklandı.

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