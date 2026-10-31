Son dakika | Bakırköy Belediyesine rüşvet operasyonunda yeni gelişme! 39 tutuklama

Aralarında Belediye Başkan Yardımcıları Nurcan Alan, Ali Rıza Akyüz, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Abdülhamit Pehlivan ve meclis üyelerinin de bulunduğu şüpheliler hakkında işlem başlatılmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 63 şüphelinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundaki ifade işlemleri tamamlandı.

40 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEP EDİLMİŞTİ

Aralarında 21 belediye personeli, 19 firma temsilcisinin bulunduğu 40 şüpheli tutuklama talebiyle, 17 şüpheli ise adli kontrol istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. 6 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

39 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sulh ceza hakimliğindeki sorguları tamamlanan şüphelilerden 39'u tutuklandı. Tutuklananların arasındaki 20 ismin Bakırköy Belediyesi bünyesinde görevli, 19'unun ise firma yetkilisi olduğu ortaya çıktı.

Belediye başkan yardımcıları; Abdulhamit Pehlivan, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Ali Rıza Akyüz, Meclis Üyeleri; Mustafa Fazlıoğlu ile Erkan Gül, İmar ve Şehircilik Müdürü Abdulkadir Akay, Zabıta Müdürü Ahmet Kekellüoğlu, Destek Hizmetleri Müdürü Yunus Alışkan, Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Yavuz, Kentsel Dönüşüm Müdürü Mustafa Fatih Özkan, Destek Hizmetleri Müdürü Vekili Duygu Muş, Eski Bilgi İşlem Müdürü Nusret Sapa, Belediye görevlileri; Berkay Biçer, Selin Çiftçi, Kaan Dengiz, Yüksel Ercan Akçabay, Ferhat Ferahi Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Nurcan Alan ve Fen İşleri Müdürü Derya Güler 'İhaleye Fesat Karıştırma' ve 'Rüşvet' suçlarından tutuklandı.