SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni"nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sağlık çalışanlarımızın hemen hepsi yüksek bir tempoda görev yapıyor, milletimizin sağlık imkanlarına ulaşabilmesi için özveriyle çalışıyor. Sağlıkçılarımız gece gündüz demeden çalışıyor.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayını stratejik bir buluşma olarak görüyorum. Bizim inanç değerlerimiz yaşamak ve yaşatmak üzerine kuruludur.

Tıp ve hekimlik hayati bir öneme sahip. Tıpta devrim niteliğinde gelişmeler yaşanıyor. 45 ülkeye solunum cihazı ihraç ediyoruz. Yerli yoğun bakım monitörlerimizi kliniklerimizde kullanmaya başladık. Sağlıkta zirveye oynamayı sürdüreceğiz.

"TIBBİ CİHAZLARI ARTIK BİZ ÜRETİYORUZ"

Yatırımlarımızla desteklerimizle teşviklerimizle sağlık altyapımızı güçlendirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bilhassa sağlıkta yerli üretim modeliyle tıbbi cihaz ve ekipmanlarımızı dışarıdan almak yerine artık biz üretiyoruz